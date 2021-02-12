Льва из крестьянского хозяйства готов принять Шымкентский зоопарк

Шымкент. 11 февраля. Kazakhstan Today - Лев из крестьянского хозяйства в Алматинской области, возможно, переедет в Шымкентский зоопарк. Об этом рассказали в Областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает Kazakhstan Today.

Трёхлетнего льва, которого случайно обнаружили на территории крестьянского хозяйства, теперь пытаются определить в один из зоопарков страны. Пока хищника, которого незаконно содержали на ферме в Алматинской области, оставили у своего владельца под сохранную расписку. Сначала его хотели определить в Алматинский зоопарк. Но там сказали, что у них нет дополнительных закрытых вольеров для содержания этого животного, сообщает корреспондент " Хабар 24 ".

Лев - самец, молодой. Состояние было удовлетворительное. Предварительно есть договоренность определения его места пребывания в Шымкентский зоопарк. Они готовы принять. Транспортировка, все - под наблюдением специалистов", - сказал заместитель руководителя Областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нуркуат Конусбаев.

Как лев попал в руки 28-летнего фермера, еще не выяснили. По словам сотрудников полиции, ему грозит штраф в размере до 29 000 тенге.

Сотрудниками полиции проведены все необходимые проверки. Составлен административный протокол по статье 389 КоАП РК (Незаконное приобретение, хранение, содержание видов диких животных). Материалы дела направлены в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, после чего будут направлены в суд", - сообщил официальный представитель департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Чтобы приобрести любое дикое животное, владельцу необходимо оформить ряд документов. Еще в 1999 году Казахстан подписал Конвенцию о международной торговле животными, находящимися под угрозой исчезновения. Поэтому прежде чем завозить их в страну, необходимо предоставить свидетельства об их происхождении. То есть нужно указать, откуда данное животное, где его разводили - в неволе или отловили в природе. Также приобретающая сторона должна иметь условия и возможности для содержания такого зверя.

Затем наши рекомендации, допустим, одобряем мы ввоз или не одобряем, поступают уже в город Нур-Султан, в административный орган СИТЕС, которым является комитет лесного и охотничьего хозяйства и животного мира, который выдает уже официальный документ, который будет предъявляться на таможне", - говорит учёный секретарь Института зоологии РК Марина Чирикова.

Как правило, в Казахстане диких животных приобретают зоопарки, цирки и индивидуальные предприниматели - для разведения и выставок. Такова ныне мода на экзотику. Владельцы готовы содержать их даже в квартирах. К примеру, каракалов. Или сервалов. Небольшие хищники стали заменять им обычных домашних кошек. Эти животные считаются символом богатства и высокого статуса.

Сейчас модно содержать у себя дома маленьких обезьянок, кошачьих лемуров, игрунов. Но хочу сказать: все эти обезьяны, то есть макаки, они более приспособленные, более просты для содержания. Другие животные, в частности, игрунки - очень милые, маленькие обезьянки, но для содержания в домашних условиях нужно все-таки иметь опыт содержания таких животных", - рассказала ученый секретарь Института зоологии РК.

По словам Марины Чириковой, в Казахстане пошла мода и на экзотических птиц. К примеру, в прошлом году завезли четырех крупных попугаев.

Среди них были корелла, какаду и жако. А среди животных пользуются популярностью обезьяна игрунок, кошачий лемур и яванская макака. Как правило, их привозят из России, Украины, Узбекистана, Канады и США. Что же касается алматинского льва, то судьба его будет определена в ближайшее время.





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