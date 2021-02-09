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В Алматинской области мужчина в крестьянском хозяйстве содержал льва

08.02.2021 49411
В Алматинской области мужчина в крестьянском хозяйстве содержал льва
Талдыкорган. 8 февраля. Kazakhstan Today - 8 февраля в дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что в селе Бескайнар в одном из крестьянских хозяйств содержится взрослый лев, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, на место выехали инспекторы группы природоохранной полиции. Они выяснили, что животное в хорошем состоянии, содержится в вольере размером 5 на 10 метров. 
 
Установлен владелец льва - 28-летний житель Алматы. 
 
Факт обнаружения и незаконного содержания крупного хищника зарегистрирован в полиции. До решения вопроса о его будущем местонахождении, животное под сохранную расписку временно оставлено главе крестьянского хозяйства.
 
16 января акимат Алматы сообщил о скором закрытии контактного зоопарка в ТЦ "Almaty Mall". Ранее выяснилось, что в торговом центре с целью извлечения доходов детенышей диких животных содержали в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях. Неравнодушные жители города потребовали прекратить издевательство над львятами. 
 
20 января в Шымкенте на видео засняли львенка в гостинице. Прошедшим летом жители села Акшукур Мангистауской области обнаружили разгуливающего по улицам львенка. Как выяснилось, лев сбежал из частного дома, а бывший владелец от него отказался. Принять львенка согласился Алматинский зоопарк. Также прошлым летом африканского львенка конфисковали у жителя Павлодара.
 
 

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