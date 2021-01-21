В Шымкенте на видео засняли львенка в гостинице

Шымкент. 20 января. Kazakhstan Today - Видео, на котором заснят львенок в гостинице, появилось в соцсетях, передает Kazakhstan Today.

20 января по данному факту сотрудниками аль-Фарабийского РУП департамента полиции Шымкента начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Обстоятельства произошедшего выясняются и продолжаются поиски по установлению данного львенка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Напомним, это не первый случай содержания льва в ненадлежащих условиях. Прошедшим летом жители села Акшукур Мангистауской области обнаружили разгуливающего по улицам львенка. Как выяснилось, лев сбежал из частного дома, а бывший владелец от него отказался. Принять львенка согласился Алматинский зоопарк. Также минувшим летом житель Павлодара привлечен к административной ответственности за владение африканским львом без разрешения.

16 января акимат Алматы сообщил о скором закрытии контактного зоопарка в ТЦ "Almaty Mall". В торговом центре с целью извлечения доходов детенышей диких животных содержат в варварских, совершенно неприемлемых, граничащих с пытками условиях. Неравнодушные жители города потребовали прекратить издевательство над львятами.

14 января зоозащитники Алматинской области обнаружили вопиющие факты жестокого обращения с животными. На этот раз живодеры издевались над волками.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан настаивают на ужесточении законодательства в сфере защиты животных.

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