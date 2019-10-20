Любителя дрифта оперативно задержали в Жамбылской области

Тараз. 19 октября. Kazakhstan Today - Жамбылские полицейские наказали кордайского любителя дрифта, передает Kazakhstan Today.

Днем 17 октября текущего года на одной из главных улиц Кордайского района Жамбылской области задержан водитель автомашины марки Mercedes-Benz, который совершил дрифтинг на проезжей части, став помехой дорожному движению. Нарушитель был оперативно задержан сотрудниками спецвзвода управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области", - сообщила пресс-служба ДП региона.

В отношении водителя автомобиля Mercedes-Benz составлены три административных протокола по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения) и части 5 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств).

Комментируя данный факт, первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Бауыржан Удергенов обратил особое внимание на пресечение подобных правонарушений и усиление мер по соблюдению правил дорожного движения.

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