В Карагандинской области лжеимама подозревают в изнасиловании девочки

Караганда. 29 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области набирает обороты история с изнасилованием школьницы . Предполагаемый педофил называл себя сельским имамом. Но вот официальные священнослужители его причастность к муфтияту отрицают, передает Kazakhstan Today.

Все произошло в одном из отдаленных аулов. О чудовищном инциденте стало известно от возмущенных сельчан. Люди рассказывают: ученица восьмого класса даже забеременела от самопровозглашенного имама, но позже сделала аборт. Почему родители не обратились в полицию, сейчас также выясняется, сообщает телеканал КТК

В Духовном управлении мусульман рассказали, что он проходил обучение в религиозном училище, однако сертификат имама так и не получил. Тем не менее жители продолжали обращаться к нему за религиозными обрядами.

По данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый - 40-летний житель области, в отношении которого суд избрал меру пресечения арест", - сообщил Бакытжан Кудияров, официальный представитель ДП Карагандинской области.

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