Система Orphus

В Карагандинской области лжеимама подозревают в изнасиловании девочки

29.01.2021 9910
Караганда. 29 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области набирает обороты история с изнасилованием школьницы. Предполагаемый педофил называл себя сельским имамом. Но вот официальные священнослужители его причастность к муфтияту отрицают, передает Kazakhstan Today.
 
Все произошло в одном из отдаленных аулов. О чудовищном инциденте стало известно от возмущенных сельчан. Люди рассказывают: ученица восьмого класса даже забеременела от самопровозглашенного имама, но позже сделала аборт. Почему родители не обратились в полицию, сейчас также выясняется, сообщает телеканал КТК
 
В Духовном управлении мусульман рассказали, что он проходил обучение в религиозном училище, однако сертификат имама так и не получил. Тем не менее жители продолжали обращаться к нему за религиозными обрядами. 
 

По данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый - 40-летний житель области, в отношении которого суд избрал меру пресечения арест", - сообщил Бакытжан Кудияров, официальный представитель ДП Карагандинской области.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая