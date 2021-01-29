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Несовершеннолетняя забеременела от 40-летнего жителя Карагандинской области

28.01.2021 12151
Несовершеннолетняя забеременела от 40-летнего жителя Карагандинской области
Караганда. 28 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области родители несовершеннолетней девушки скрывали ее беременность от 40-летнего педофила, передает Kazakhstan Today.
 
31 декабря 2020 года в департамент полиции Карагандинской области обратился житель Караганды Айсултан Жакыпов. Он рассказал, что владеет информацией о том, что в одном из поселков Карагандинской области от жителя области забеременела несовершеннолетняя девушка. И ее родители скрывают данный факт.
 

В тот же день по данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) УК РК", - рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

 
В ходе предварительного расследования факт подтвердился. 40-летний подозреваемый был задержан.
 

Суд в отношении него избрал меру пресечения "арест", - добавили в полиции.


 

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