Несовершеннолетняя забеременела от 40-летнего жителя Карагандинской области

Караганда. 28 января. Kazakhstan Today - В Карагандинской области родители несовершеннолетней девушки скрывали ее беременность от 40-летнего педофила, передает Kazakhstan Today.

31 декабря 2020 года в департамент полиции Карагандинской области обратился житель Караганды Айсултан Жакыпов. Он рассказал, что владеет информацией о том, что в одном из поселков Карагандинской области от жителя области забеременела несовершеннолетняя девушка. И ее родители скрывают данный факт.

В тот же день по данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) УК РК", - рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

В ходе предварительного расследования факт подтвердился. 40-летний подозреваемый был задержан.

Суд в отношении него избрал меру пресечения "арест", - добавили в полиции.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства