К 15 годам колонии приговорили блогера из Экибастуза за изнасилование несовершеннолетней

Экибастуз. 28 января. Kazakhstan Today - Блогера из Экибастуза приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование 14-летней девочки, передает Kazakhstan Today.

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Суд установил, что преступление произошло ночью 7 июня 2020 года. На дачном участке садоводства "Горняк" пьяный 40-летний блогер надругался над 14-летней девочкой, сообщает Pavlodarnews.kz

Подсудимый не признал вину и просил его оправдать. Однако его вина доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее матери, свидетелями, а также заключениями экспертиз", - сообщили в пресс-службе СМУС.

Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, накануне суд приговорил к пожизненному лишению свободы 53-летнего жителя Аксу, который более трех лет совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьниц.

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