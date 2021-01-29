К 15 годам колонии приговорили блогера из Экибастуза за изнасилование несовершеннолетней

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Суд установил, что преступление произошло ночью 7 июня 2020 года. На дачном участке садоводства "Горняк" пьяный 40-летний блогер надругался над 14-летней девочкой, сообщает Pavlodarnews.kz.
Подсудимый не признал вину и просил его оправдать. Однако его вина доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее матери, свидетелями, а также заключениями экспертиз", - сообщили в пресс-службе СМУС.
Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, накануне суд приговорил к пожизненному лишению свободы 53-летнего жителя Аксу, который более трех лет совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьниц.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства