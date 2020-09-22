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Волонтера и блогера задержали по подозрению в изнасиловании в Экибастузе

21.09.2020
Экибастуз. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Экибастузе блогера подозревают в изнасиловании. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает Kazakhstan Today.
 
В Интернете появилась информация о том, что известный в Экибастузе блогер и волонтер задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает портал Pavlodarnews.kz.
На видео в паблике @Zhaloba_еkibastuz сестра подозреваемого просит о помощи, утверждая, что ее брат преступления не совершал.
 
Видео прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области.
 

Проводится досудебное расследование. Установлен и водворен в ИВС Экибастуза 40-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного факта", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

 
По информации портала, в случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
 

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