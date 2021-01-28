В Павлодарской области педофил получил пожизненный срок

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Павлодар. 27 января. Kazakhstan Today - Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Аксу было рассмотрено с участием присяжных заседателей в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , житель Аксу с 24 марта 2016 года по 4 января 2020 года неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьниц.

В гараже у мужчины был найден обрез, а дома - наркотики.

Рассмотрено уголовное дело по фактам неоднократного изнасилования малолетней, изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконное хранение оружия, наркотических средств - пункт 2 части 3 статьи 120, часть 4 статьи 120, пункт 1 части 3-1 статьи 121, пункт 1 части 3-1 статьи 120, а также части 2,3 статьи 296 и часть 3 статьи 287 УК РК", - сообщил судья СМУС Кадырбек Сатабаев.

Присяжные заседатели единогласно приняли решение о виновности Ж. по всем эпизодам, предъявленным обвинением, назначили ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отбывать его житель Аксу будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Там же его в принудительном порядке будут лечить от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением наркотиков.

Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального ущерба по 5 миллионов тенге в пользу каждой потерпевшей стороны, а также 150 тысяч материального ущерба в пользу одной из сторон.

Приговор в законную силу не вступил.

25 января в Мангистауской области педофила впервые приговорили к пожизненному заключению.

Ранее в Алматинской области педофила приговорили к пожизненному заключению.

Напомним , в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство по ужесточению наказания за преступления сексуального характера.

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