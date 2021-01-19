Ужесточена ответственность за преступления сексуального характера

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Вступили в силу изменения в законодательство по ужесточению наказания за преступления сексуального характера, передает Kazakhstan Today.

В своем послании народу Казахстана глава государства поручил ужесточить наказание за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Соответствующие изменения в некоторые законодательные акты были разработаны и внесены в парламент на рассмотрение. С 11 января текущего года эти изменения вступили в законную силу, пишет Polisia.kz

Так, по статье 120 УК РК за изнасилование нижний порог наказания увеличен - с 15 до 17 лет лишения свободы.

Санкция за совершение деяния родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по воспитанию, увеличена - от 17 до 20 лет (было от 12 до 17 лет).

За деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей, ужесточена ответственность - до 20 лет либо пожизненного лишения свободы (было от 17 до 20 лет).

Изменения коснулись статей 121, 122, 123, 124, 134, 144, 312 УК РК.





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