В Алматинской области педофила приговорили к пожизненному заключению

Талдыкорган. 17 января. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении мужчины, совершившего похищение и изнасилование малолетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба суда, 7 марта 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения похитил малолетнего соседского ребенка с целью сексуальных домогательств.

Он прикрыл ему рот, затащил в подвал частного жилого дома и избил кулаками. От побоев ребенок потерял сознание и, находясь в беспомощном состоянии, подвергся насильственным и сексуальным действиям.

В суде подсудимый обвинения не признал и просил вынести ему оправдательный приговор в связи с недоказанностью.

В суде прокурор и законный представитель потерпевшего просили суд признать подсудимого виновным и просили назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, результатами судебно-экспертных исследований.

Суд не установил в действиях подсудимого обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, а в качестве отягчающих ответственность и наказание обстоятельств признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд при назначении наказания подсудимому учел, что совершенное им преступление относится к категории особо тяжких, характер преступления, личность подсудимого, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание.

Суд признал подсудимого виновным по пункту 5 части 2 статьи 125 (Похищение человека), части 4 статьи 120 (Изнасилование), части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера) и назначил окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Напомним , приказом министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года утверждены правила применения принудительной меры медицинского характера. В соответствии с Уголовным кодексом РК, принудительная химическая кастрация применяется на основании вступившего в силу решения суда в отношении лиц старше 18 лет, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, говорится в документе.

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