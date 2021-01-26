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В Мангистауской области педофила впервые приговорили к пожизненному заключению

25.01.2021 6076
В Мангистауской области педофила впервые приговорили к пожизненному заключению
Актау. 25 января. Kazakhstan Today - В Мангистауской области впервые назначили пожизненное лишение свободы за половое насилие в отношении малолетнего ребенка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", Мангистауский областной суд вынес пожизненный приговор за изнасилование малолетнего ребенка 25 января. Судья рассмотрел дело в закрытом порядке, с участием государственного обвинителя, законного представителя потерпевшей, подсудимого и его защитника.
 

Суд установил, что подсудимый пришел в квартиру своей знакомой 28 мая 2020 года ночью. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись отсутствием матери потерпевшей и заведомо зная о возрасте ребенка, он воспользовался беспомощным состоянием пострадавшей. Подсудимый применил физическое насилие, несколько раз ударив ребенка по лицу и голове. После этого он совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера", - сообщили в суде.

 
Прокурор просил суд назначить подсудимому пожизненное лишение свободы, с чем согласились законные представители потерпевшей. Защитник подсудимого просил суд прекратить уголовное преследование и освободить подсудимого из-под стражи, поскольку, по его словам, вина подсудимого не была доказана в полном объеме.
 
Поскольку вину достоверно установили, суд вынес обвинительный приговор по всем эпизодам. Состояние алкогольного опьянения при совершении уголовных правонарушений признали отягчающим обстоятельством. С учетом характера и степени преступлений судья назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы согласно части 4 статьи 58 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
 
Приговор вступит в законную силу в случае, если защита не опротестует или не обжалует его.
 
Ранее в Алматинской области педофила приговорили к пожизненному заключению.
 
Напомним, в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство по ужесточению наказания за преступления сексуального характера.
 

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