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"МАЭК-Казатомпром" объяснил причину дыма в районе предприятия в Актау

07.09.2022, 18:06 11411
АКТАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - "МАЭК-Казатомпром" объяснил причину черного дыма в районе предприятия в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В социальной сети появилось видео якобы пожара в районе "МАЭК-Казатомпром" в Актау", - информирует lada.kz

 
В пресс-службе предприятия сообщили, что это не пожар, на ТЭЦ-1 проводились работы прожига изоляции кабеля. 
 

Такие работы проводятся при повреждении кабеля или при проверке прочности изоляции", - отметили в пресс-службе комбината. 


Ранее сообщалось, что в Мангистауской области на ТЭЦ-3 произошел пожар. 

 

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Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

07.09.2022, 21:24 8151
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Акмолинской, Атырауской, Кызылординской, Актюбинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 8, сутки 9, днем 10 сентября на северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем 8, сутки 9 сентября в горных районах, днем 10 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
8 сентября на севере, востоке Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На северо-западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 1 градус.
 
8 сентября на юге Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
8 сентября ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
 
8 сентября на западе, юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября на западе, юге, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября утром и днем на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 8 сентября во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
8 сентября на севере Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
8 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.
 
8 сентября на севере, западе Костанайской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
8 сентября ночью на севере Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
8 сентября днем на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 17-22 метра в секунду, сохраняется сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 8 сентября на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 

В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию

07.09.2022, 12:02 17061
В полиции рассказали, какие автомобили не попадут под легализацию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Уполномоченными государственными органами и организациями формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях, а также вырабатываются механизмы ее проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К настоящему времени проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности по всем транспортным средствам, ввезенным в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.
 

Предварительно можно сказать, что кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили, находящиеся в розыске по криминальным учетам, имеющие юридические или судебные обременения, не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации, с правосторонним расположением органов управления, а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов", - информирует Polisia.kz.

 
Также сообщается, что в целях исключения регистрации "криминального" автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации. 
 
Напомним, главой государства в послании народу Казахстана поручено провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в нашу страну до 1 сентября текущего года. Токаев подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.
 

День Первого Президента могут исключить из госпраздников РК

07.09.2022, 11:04 18671
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Депутаты мажилиса предлагают исключить из списка государственных праздников День Первого Президента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - сказано в заключении к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры". 


Вместе с тем депутатами во исполнение поручения главы государства на заседании Национального курултая в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесены поправки, которые определяют 25 октября национальным праздником - Днем Республики и устанавливают 16 декабря - День Независимости как государственный праздник. 
 

Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport

07.09.2022, 10:50 19646
Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе ArtSport
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В Алматы состоялось заседание рабочей группы, созданной по итогам встречи 2 сентября родителей, членов ассоциации поставщиков ArtSportEdu и сотрудников городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе обсуждения были рассмотрены проблемные вопросы финансирования программы и выявленные акиматом недоработки действующей платформы artsport.edu.kz.
 
Как сообщили в городском акимате, по итогам встречи приняты следующие решения:
 
1) настоятельно рекомендовать маслихату города Алматы рассмотреть вопрос выделения средств для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед поставщиками государственного спортивного и творческого заказа;
 
2) пригласить на обсуждение разработчика системы - директора ТОО SoftDeCo С. Алабугина и/или уполномоченное лицо в Алматы для устранения выявленных акиматом города недоработок платформы artsport.edu.kz.

Напомним, в акимате Алматы заявили о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт".

Активисты "АртСпорт" потребовали у акимата официальное письмо о прекращении программы в Алматы.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в среду

07.09.2022, 07:58 22616
Какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, днем на севере - град, шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
Днем на большей части Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, на севере, юге Алматинской области, на западе, севере и юге Жамбылской области сохраняется сильная жара.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 18-20 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 36-38 тепла.
 
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в девяти областях. 
 

Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях

06.09.2022, 21:25 30481
Заморозки, гроза, жара - штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 7 сентября ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
7 сентября ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду, в северной половине области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
6 сентября в Актюбинской области ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
7 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
7 сентября на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.
 
7 сентября днем на севере, западе Абайской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
7 сентября на северо-западе Северо-Казахстанской области ночью ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
7 сентября на севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 

Еще один детеныш появился на свет в зоопарке Алматы

06.09.2022, 17:46 33366
АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В алматинском зоопарке еще одно пополнение. В конце июля там появился на свет жеребенок лошади Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео с жеребенком опубликовал Instagram-паблик зоопарка. 
 
"Представляем вам еще одно подросшее пополнение в нашем зоопарке - жеребенок лошади Пржевальского. Напомним, что на сегодняшний день это самый редкий вид диких азиатских лошадей, которые живут на земле с доисторических времен", - сообщает пресс-служба зоопарка. 

В ней подчеркнули, что лошади, открытые в 1878 году русским географом и исследователем Николаем Пржевальским в Средней Азии, сохранились только благодаря зоопаркам. 
 

Лошадь Пржевальского занесена не только в Красную книгу Казахстана, но и в мировую", - напомнили в зоопарке. 

 

Это девочка, которую назвали Кармэла. Она родилась 30 июля. Ее отца зовут Бурабай, а мать - Жуманкул. Малышка растет веселой, игривой и с отменным аппетитом. Желаем маленькой Кармэле крепкого здоровья и долгих лет жизни!" - сообщается в посте.



Ранее сообщалось, что в алматинском зоопарке появился на свет детеныш жирафа. 
 

 

В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших

06.09.2022, 15:18 32651
В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших
Фото: скрин из видео
КОСТАНАЙ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области началась подготовка к строительству домов для пострадавших от лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Наша газета", площадь под строительство 91 дома выделили на окраине районного центра - в поселке Аулиеколь. 
 

Сегодня есть постановление правительства, чтобы людей переселяли в районный центр. У нас есть срок в 2,5 месяца. За это время мы должны качественно построить дома и заселить людей", - заявил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. 

 
Отмечается, что к работе привлечены крупные строительные компании Костанайской области. Специальный конкурс для определения подрядчика не проводили. 
 

Это чрезвычайное положение, здесь не проходят конкурсы. Если проводить конкурс, то он будет идти несколько месяцев. Не успеем. Сроки очень сжатые - 2,5 месяца. Самое главное, чтобы построили качественные дома по 100 квадратных метров. Поэтому здесь будут работать крупные компании", - пояснил замакима. 

 
По данным издания, дома будут строить по проекту, который был реализован во время наводнения в Мактаарале. 

 
Ранее сообщалось, что для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области построят 91 дом. 

 

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