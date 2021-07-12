Мальчик потерял руку после лечения у знахаря - родителей оштрафуют

АКТАУ. 11 ИЮЛЯ - В Мангистауской области родителей мальчика, который лишился руки после лечения знахаря, оштрафуют, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сколько денег им придется выплатить, решит суд. В управлении образования Мангистауской области изданию " Лада " сообщили, что 9 июля вопрос рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних.

Была принята во внимание положительная оценка семьи акиматом села, аксакалами, администрацией школы и соседями. Выяснилось, что дети из этой семьи очень хорошие, все занимаются спортом. Комиссия единогласно приняла решение о наложении административных штрафов по статье 127 Уголовного кодекса", - уточнили в ведомстве.

Статья 127 - Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего.

На своей странице в Instagram мать ребенка сообщила, что не намерена подавать в суд на целителя.

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