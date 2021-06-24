В Мангистауской области мальчику ампутировали руку после лечения у целителя

АКТАУ. 23 ИЮНЯ -17 июня в приемный покой Мангистауской областной детской больницы обратились жители посёлка Кызылсай с мальчиком восьми лет, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет на своей странице в Facebook блогер Азамат Сарсенбаев, врачи диагностировали у малыша гангрену правой руки. Руку спасти не удалось. Ее ампутировали до локтя.

По словам родителей, около двух недель до операции мальчик неудачно упал с велосипеда и сломал руку, после чего его отвезли к местному целителю, который, осмотрев и перевязав руку, отпустил мальчика домой. Через десять дней у малыша начала отмирать правая рука, после этого родители мальчика обратились к врачам. На данный момент, малыш чувствует себя хорошо. В ближайшее время он будет находится под присмотром врачей", - пишет Азамат Сарсенбаев.

Он также рассказал, что детский хирург Курман Кайранов сделал все возможное, чтобы спасти жизнь малыша, если бы не его своевременное вмешательство и принципиальность, то гангрена в течение еще недели, распространилась бы по всему телу, и малыша, скорее всего, не удалось бы спасти.

К сожалению, по словам врачей, 50% тяжелых случаев поступления в детскую больницу, происходит именно после вмешательства народных "целителей" и попыток лечить недуги народными средствами. Надеюсь данный случай хоть ненадолго протрезвит людей и отобьёт желание лечиться у народных целителей. Берегите себя и своих детей, обращайтесь к квалифицированным врачам. Не время ругать родителей, сейчас самое главное - это психическое здоровье малыша, нужно поддержать его, ему сейчас нужен хороший протез, а он стоит около 12 миллионов тенге, родители, как я понял, такую сумму не осилят", - заключил блогер.

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