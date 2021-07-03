Мамин поручил завершить реконструкцию транспортной развязки "Алтын Орда" в Алматы

Фото: пресс-служба премьера РК
Как сообщили в пресс-службе главы казахстанского правительства, проект предусматривает расширение участка с 4 до 10 полос с переустройством инженерных коммуникаций, строительство основной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу "Подкова", моста через реку Аксай, а также надземных пешеходных переходов.
Глава правительства поручил увеличить темпы работ и завершить их в октябре текущего года с обеспечением всех стандартов качества.
Транспортную развязку необходимо ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. Проект улучшит транспортное сообщение между городом Алматы и Алматинской областью", - сказал Мамин.
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