Мамин поручил завершить реконструкцию транспортной развязки "Алтын Орда" в Алматы

Фото: пресс-служба премьера РК

АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - В рамках рабочей поездки в город Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин ознакомился с ходом реконструкции участка 16-19 километров автомобильной дороги Алматы - Бишкек, транспортной развязки около рынка "Алтын Орда", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе главы казахстанского правительства, проект предусматривает расширение участка с 4 до 10 полос с переустройством инженерных коммуникаций, строительство основной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу "Подкова", моста через реку Аксай, а также надземных пешеходных переходов.

Глава правительства поручил увеличить темпы работ и завершить их в октябре текущего года с обеспечением всех стандартов качества.

Транспортную развязку необходимо ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. Проект улучшит транспортное сообщение между городом Алматы и Алматинской областью", - сказал Мамин.

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