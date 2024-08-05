04.08.2024, 16:22 50031
Маск предрек гражданскую войну в Великобритании
Фото: unsplash.com
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Лондон. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании предрек гражданскую войну в стране.
Гражданская война неизбежна", - цитирует РИА Новости комментарий предпринимателя, который он оставил в Сети под одним из видео протестов в британских городах.
Напомним, протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. Газета Times сообщала, что на выходных ожидается не менее 35 акций.
Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
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02.08.2024, 14:55 174686
Единый часовой пояс: как в Минпросвещения будут решать проблему возвращения затемно учеников второй смены
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета среднего образования Жомарт Карамбаев на публичных слушаниях рабочей группы по рассмотрению петиции рассказал, как ведомство готовится к новому учебному году в условиях единого часового пояса.
Напомним, после введения единого часового пояса родители школьников стали жаловаться, что учащимся второй смены приходится возвращаться домой с занятий затемно, при этом вечером дети уже сильно уставшие.
На слушаниях эксперт Жанар Джандосова привела в пример Восточно-Казахстанскую область.
Вы знаете, что в ВКО зимой солнце заходит уже в 15.30? У нас многие дети учатся в 2-3 смены. Получается, что школьники приходят домой после второй смены затемно. И после третьей смены особенно. Этот час был необходим хотя бы для того, чтобы в безопасной обстановке вернуться домой. Сейчас, когда вы были в комиссии, которая предложила это постановление, не возникло у вас какого-то сомнения, что вы действуете как-то неправильно? Что дети из школ, которые особенно на юге, юго-востоке, Алматинской области, вынуждены будут приходить домой, когда темно, уже зашло солнце. Вы об этом думали?" - спросила эксперт.
Заместитель председателя комитета ответил, что данный вопрос поднимался.
В 15 регионах трехсменных школ у нас почти 60. Вопрос по трехсменным школам сейчас особенно встает. Но вы знаете, что реализуется проект "Комфортная школа". И цель этого проекта - сократить или фактически, чтобы не было трехсменных школ. И Алматинскую область вы упоминали: действительно, в Алматинской области очень много трехсменных школ, и там очень много запланировано открытий комфортных школ. Мы понимаем, что для нас очень важно качество знаний и параллельно - безопасность детей. Мы считаем: в условиях перехода на новое время вопрос обеспечения безопасности детей должны касаться не только Министерства просвещения, должен совместными усилиями решаться данный вопрос - это и освещение, дежурство полицейских и так далее", - сказал Карамбаев.
Он сообщил, что сегодня продолжается работа по подготовке к началу нового учебного года.
В соответствии с требованиями закона об образовании местные исполнительные органы и организации образования с учетом условий обучения детей на сегодняшний день определяют режим работы организаций образования. В основном в прошлом году в 15 регионах учебные занятия начинались с 8 часов, что было утверждено местными исполнительными органами", - сказал представитель комитета.
По его словам, переход на новое время в организациях среднего образования охватил период завершения третьей четверти с 1 по 20 марта и полностью четвертую четверть - с 1 апреля по 25 мая.
В указанные периоды в организациях учебно-воспитательного процесса, в школах не было обращений и жалоб от родителей, в Минпросвещения не поступало. Мы, конечно, понимаем, что теперь переход на новое время будет действовать в течение всего предстоящего года, и у многих родителей вызывает вопрос о времени начала, окончания учебных занятий, особенно в зимний период", - сказал Карамбаев.
На вопрос, есть ли у ведомства какая-то программа действий, чтобы адаптировать детей к новому времени, представитель комитета сообщил:
Переход на новое учебное время у нас начался с конца третьей четверти и охватил четвертую четверть. Нам этого времени для анализа очень мало, нам нужно весь учебный год посмотреть".
В свою очередь члены рабочей группы от авторов петиции отметили, что "прежде чем принимать решение (о введении единого часового пояса. - Прим. ред.), надо было все исследования провести, взвесить все за и против и подумать, повлияет или не повлияет это на состояние и здоровье детей".
Напомним, сегодня в Минторговли и интеграции РК заявили о намерении отказать в удовлетворении петиции за отмену единого часового пояса.
1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
02.08.2024, 13:52 178766
В МТИ намерены отклонить петицию за отмену единого часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 2 августа состоялось заключительное заседание рабочей группы, созданной для рассмотрения петиции "Вернуть время обратно назад".
Публичное обсуждение прошло под председательством вице-министра торговли Кайрата Балыкбаева и собрало представителей общественности, авторов петиции, экспертов, а также сотрудников министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, чрезвычайных ситуаций, труда и социальной защиты, торговли и интеграции.
Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не подтвердились, рабочая группа приняла предварительное решение отказать в удовлетворении петиции. В соответствии с пунктом 3 статьи 90-6 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан министр торговли и интеграции РК представит официальное сообщение о результатах рассмотрения петиции. Это сообщение будет опубликовано на официальном сайте министерства", - заявил по итогам обсуждений Кайрат Балыкбаев.
Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Разработчики петиции задаются вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Один из экспертов Амир Куат сказал, что, оказывается, он провел научные исследования, которые засекречены, и он их показать не может", - сказал член рабочей группы экономист Асет Наурызбаев.
Также, по словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. В частности, председатель заседания - мажилисмен Еркин Абиль, который является инициатором перехода Казахстана на единый часовой пояс, отключал микрофон, не давал авторам петиции задавать вопросы и нарушал регламент. Юрист Амангельды Шорманбаев отметил, что ведущий вел себя пристрастно. Кроме того, по его информации, согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу заседание проводит центральный госорган, то есть депутат мажилиса не может председательствовать на такого рода заседаниях.
В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Стоит обратить внимание, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ.
02.08.2024, 13:02 181716
Увеличение штрафов, киберстрахование - о мерах по усилению защиты персональных данных рассказали в Минцифры
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется увеличить штрафы за нарушение в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных. В настоящее время штрафы составляют от 10 МРП до 1000 МРП, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов.
Мы хотим установить контроль за деятельностью так называемых суперадминистраторов - людей, которые обслуживают информационные системы, в которых сконцентрированы большие объемы персональных данных. Чтобы поставить заслон возможным неправомерным действиям с их стороны, мы хотим установить отдельную ответственность для них - она будет более жесткая, чем для простого пользователя", - сказал Абдикаликов.
Помимо увеличения штрафов за нарушения в сфере кибербезопасности, предлагается внедрить обязательное киберстрахование для операторов, обрабатывающих персональные данные более одного миллиона субъектов.
Если какая-то организация допустит утрату персональных данных, соответственно, страховые выплаты за ущерб, который понесли граждане, будет осуществлять страховая компания", - пояснил спикер.
Это предлагается сделать прежде всего для того, что сподвигнуть операторов больше внимания уделять защите персональных данных.
Также в целях противодействия участившимся фактам утечки персональных данных предлагается создание единого реестра скомпрометированных данных, который будет являться централизованной базой данных, содержащей информацию о случаях утечки персональных данных, компаниях, допустивших утечки, и непосредственно "слитых" персональных данных граждан.
Наряду с этим, заключил глава комитета, рассматривается вопрос по отказу от выпуска и использования ЭЦП на файловых носителях информации.
Напомним, данные жителей Казахстана снова утекли в Сеть через мессенджер Telegram.
Ранее сообщалось, что более 1,5 млн операторов имеют доступ к персональным данным казахстанцев. В прошлом году ущерб казахстанцев от интернет-мошенничества превысил 21 млрд тенге.
01.08.2024, 15:23 260706
Стало известно, за что подали в суд на Нуртаса Адамбая
Фото: instagram/nurtasadambay
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский комедийный актер, шоумен и продюсер Нуртас Адамбай рассказал, за что на него подали в суд.
Управление по делам религии Астаны подало на меня в суд за то, что я написал слова из перевода священного Корана на своей странице инстаграм. Честно говоря, я не знал, что в нашей стране нельзя цитировать перевод Корана", - написал он на своей странице в Сети.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Астане Нуртас Адамбай предстанет перед судом.
01.08.2024, 13:44 264881
В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению правозащитников Организации Объединенных Наций, правительство Казахстана должно отклонить рассматриваемую им петицию о принятии законодательства, нарушающего свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Эта петиция изначально не должна была рассматриваться правительством и должна быть отклонена", - заявили независимые эксперты ООН по правам человека.
Правозащитники утверждают, что, если правительство отреагирует на петицию и примет закон, запрещающий публичное выражение идентичности представителей ЛГБТ, это нарушит многие права, включая свободу выражения мнения и равенство перед законом.
Между тем казахстанский блогер Альжан Исмагулов прокомментировал визит в Астану верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Жозеп Боррель едет в Казахстан, чтобы показать, что они держат руку на нашем пульсе и контролируют, делаем мы что-то правильно или нет (...) Если, по их мнению, мы делаем что-то неправильно, они летят к нам, как недавно американский посол пугал нас, если мы примем закон по ЛГБТ", - рассказал Исмагулов изданию "Sputnik Казахстан".
Также, по мнению блогера, Борреля заинтересует вопрос строительства АЭС в Казахстане. Европейские компании хотят получить этот контракт и они надеются, что Казахстан не примет решение работать с "Росатомом".
И, конечно, это вступление Казахстана в БРИКС. Буквально недавно в Китае было объявлено, что БРИКС будет разрабатывать свою систему межбанковских переводов - альтернативу SWIFT. Это очень большой удар по самой системе SWIFT и по атлантической англосаксонской системе, по однополярному миру", – подчеркнул Исмагулов.
Напомним, в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. Ее должны рассмотреть за 40 рабочих дней с момента регистрации.
01.08.2024, 09:18 276821
Что ожидается в Казахстане в августе
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в августе текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Перевод времени в Казахстане: будет принято решение по петиции
В начале августа будет принято решение по петиции по возврату прежнего времени. Напомним, петиция за отмену перевода времени за короткое время собрала 50 тысяч подписей. В пятницу, 2 августа, состоится публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе.
Проезд в автобусе подорожает в Алматы и Астане
В Астане и Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте. В столице стоимость проезда повысится до 110 тенге, в Алматы - до 120 тенге.
Стартует августовское ЕНТ
АВГУСТОВСКОЕ ЕНТ-2024 пройдет в период с 10 по 15 августа. Как сообщили в Национальном центре тестирования, с сертификатом августовского ЕНТ можно поступить на платное обучение. Стоимость участия в тестировании - 5640 тенге. Тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ.
В данном ЕНТ могут принять участие:
- выпускники школ и колледжей 2024 года;
- выпускники школ и колледжей прошлых лет;
- обучающиеся 11-х (12-х) классов за рубежом;
- кандасы;
- условно зачисленные студенты;
- студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности;
- студенты желающие перевестись на педагогические специальности из других специальностей.
Завершается прием заявлений в школы
Прием заявлений для зачисления в первый класс продлится до 31 августа 2024 года. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма № 065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.
Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане
Министерство здравоохранения РК в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, а это более 380 тысяч детей ежегодно. Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile - август 2024 года.
Казахстанцы смогут пройти бесплатный скрининг легких в онкоцентрах
С 1 по 3 августа 2024 года государственные онкоцентры Казахстана приглашают всех желающих на дни открытых дверей, посвященные профилактике и раннему выявлению рака легкого. В рамках дней открытых дверей все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную консультацию онколога и при наличии показаний пройти низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) легких. Эти услуги направлены на раннее выявление возможных признаков рака легкого и повышение осведомленности населения о важности регулярных проверок. Прием будет проходить в 20 государственных онкоцентрах бесплатно. Предварительная запись не требуется, при себе иметь удостоверение личности, сообщили в Минздраве.
Изменятся правила снятия пенсионных накоплений
Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.
Приказом предусматривается приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в августе
30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции. В этом году 30 августа выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 30, 31 августа и 1 сентября.
Всего в августе у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день и 10 выходных.
Погода в августе
По данным синоптиков Казгидромета, в августе средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1° - в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, на большей территории Павлодарской области, в северной половине Костанайской области, на крайнем севере Карагандинской области.
Количество осадков в августе прогнозируется около нормы в большинстве регионов. Больше нормы ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской областей, в южной половине Алматинской области, на юго-востоке Кызылординской области, областях Жетысу и Абай, меньше нормы - на большей части Кызылординской области, на крайнем юго-западе области Улытау.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах +18, +25°С на большей территории Казахстана, +9, +17°С в горных районах востока и юго-востока страны, +26, +28°С в Мангистауской области, на большей территории Кызылординской, Туркестанской областей, на юго-востоке Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской области, на крайнем востоке Жамбылской области, в отдельных районах Алматинской областей.
31.07.2024, 19:14 310146
В Минкультуры прокомментировали скандал в театре оперы и балета имени Абая в Алматы
Ведомство проведет служебное расследование законности действий
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе Министерства культуры и информации РК сообщили, что ситуация с сотрудниками Казахского национального театра оперы и балета имени Абая связана с реорганизацией структуры театра, проведенной в рамках действующего законодательства.
Изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации. Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Отметим, театр обеспечит все компенсационные выплаты", - сообщили в Минкульте.
В пресс-службе добавили, что ведомство проведет служебное расследование законности действий.
Ранее девять девушек-капельдинеров (билетеры) театра оказались на грани увольнения. Сотрудницы утверждают, что причина их увольнения связана с неподходящей внешностью и предстоящим юбилеем театра, на котором ожидается визит главы государства.
31.07.2024, 09:28 453261
Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 2 августа, состоится публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Мероприятие состоится 2 августа 2024 года в 09.00 по адресу: город Астана, улица Азербайжана Мамбетова, 22, конференц-зал, 2 этаж, в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан", - говорится в сообщении.
На мероприятие приглашаются заявитель Руслан Лепский или его представитель, а также заинтересованные лица.
Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли. В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Стоит отметить, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?