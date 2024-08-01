31.07.2024, 15:10 22126
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Фото: unsplash.com
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Лондон. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В британском городе Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей в танцевальной студии - их зарезал 17-летний подросток.
Протестующие - праворадикальные активисты из, предположительно, "Английской лиги обороны". Они забросали полицейских стеклянными бутылками и кирпичами при нападении на мечеть. Одному из сотрудников правоохранительных органов сломали нос. Митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ офицеры применили слезоточивый газ", - сообщает rbc.ru со ссылкой на The Guardian.
Полицейские отметили, что в Сети распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.
По подозрению в нападении арестовали 17-летнего юношу, который живет в соседнем с Саутпортом городе Бэнксе. Он с ножом напал на троих детей, о его мотивах по-прежнему ничего неизвестно. Предполагается, что он действовал в одиночку. Погибли девочки девяти, шести и семи лет, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Еще двое взрослых получили тяжелые ранения.
Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда подросток с ножом вошел в помещение и напал на собравшихся.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "по-настоящему ужасным" и поблагодарил сотрудников экстренных служб, оказавших первую помощь.
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31.07.2024, 15:30 18161
Гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране: стали известны подробности
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки
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Тегеран. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности гибели главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Исмаил Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране", - информирует rbc.ru со ссылкой на Al Hadath и Al Arabiya.
Уточняется, что трагедия произошла около двух часов ночи по местному времени.
Сообщается, что Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла накануне, 30 июля.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки на Ханию.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели главы политбюро ХАМАС в Тегеране.
31.07.2024, 15:04 23576
Президент Кыргызстана запретил вебкам
За деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет
Фото: english.news.cn
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Бишкек. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон с поправками, которые предусматривают ответственность за "организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети".
Согласно закону, за деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает rbc.ru.
В частности, за "организацию и содействие проституции и разврата через интернет в прямом эфире с помощью специальной платформы" устанавливается штраф в размере от 1 до 2 тысяч расчетных показателей или лишение свободы на срок до трех лет.
При этом те же действия, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, будут наказываться штрафом в размере 2-3 тысяч расчетных показателей или заключением на срок до пяти лет.
Кроме того, за деятельность в вебкам-индустрии в составе организованной преступной группы грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В случае если к этому привлекают детей, наказание предусматривает до 15 лет заключения. Также сообщается, что моделей вебкам-студий будут штрафовать на 10 тысяч сомов.
Ранее в РК организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями.
30.07.2024, 14:21 32281
Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн квадратных километров морского дна
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года
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Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Претензии США примерно на 1 млн квадратных километров морского дна Берингова моря, Тихого океана, Атлантического океана и Мексиканского залива не имеют под собой оснований по международному праву и должны быть отклонены. С такой позицией выступили представители России и Китая в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне.
Представитель России заявил, что претензии США ставят под угрозу хрупкий международный баланс и целостность конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую Вашингтон не ратифицировал. С его слов, Москва отвергает избирательный подход США к международному праву, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Китайский чиновник сказал, что США не вправе выдвигать односторонние требования и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав ее. Он назвал ресурсы морского дна наследием всего человечества.
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года. Эта территория находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада.
Континентальный шельф - это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", - пояснил госдепартамент.
Издание поясняет, что США стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики. Эти отрасли Белый дом считает ключевыми для нацбезопасности. По оценке Геологической службы США от 2008 года, за полярным кругом находятся залежи редких металлов, а также примерно 90 млрд баррелей нефти и 1670 трлн кубических футов газа.
27.07.2024, 12:40 50926
Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ задержали в Кыргызстане
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран Содружества Независимых Государств задержали спецслужбы Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности КР.
Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации - гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", - информирует РИА Новости со ссылкой на ГКНБ.
Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере эмиссарами одной из террористических организаций.
Перед попыткой реализации данного преступления Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", - уточнили в ГКНБ.
В пресс-службе отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.
Ранее в Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.
27.07.2024, 10:00 52271
В Париже более 300 бездомных устроили акцию протеста
Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре
Фото: кадр из видео
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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже более 300 бездомных, которых французские власти пытались выселить из города перед Олимпийскими играми, организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа.
Более 300 человек, отцы, матери и дети. Самому младшему - три недели", - сообщает ТАСС со ссылкой на гуманитарную ассоциацию Utopia 56.
Отмечается, что первые участники протеста прибыли к окружной мэрии еще во вторник. Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре.
Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", - добавили в ассоциации.
Напомним, в Париже открылись Олимпийские игры - 2024.
22.07.2024, 17:15 91186
Вооруженное нападение на дом престарелых произошло в Хорватии: погибли пять человек
Устроившего стрельбу в доме престарелых задержали
Фото: pixabay.com
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Загреб. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Даруваре в Хорватии произошло вооруженное нападение на дом престарелых и инвалидов, в результате которого погибли пять человек.
По официально пока не подтвержденной информации, мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и начал стрелять в людей. Пять человек погибли на месте, остальным оказывается медицинская помощь", - сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный телеканал Хорватии.
По данным ТАСС, устроившего стрельбу в доме престарелых задержали.
Сегодня в Беловарско-Билогорское управление полиции поступило сообщение о том, что в доме престарелых мужчина убил и ранил из огнестрельного оружия несколько человек. Лицо, причастное к преступлению, находится под надзором полиции. На месте происшествия проводится расследование, которое возглавил заместитель главы прокуратуры Беловара", - сообщили в пресс-службе регионального управления полиции.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на своей странице в Сети выразил соболезнования семьям погибших и анонсировал приезд министров внутренних дел, социальной политики и здравоохранения на место трагедии.
22.07.2024, 16:43 91851
Россия и Иран проводят военные учения в Каспийском море
Учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Учения по проведению спасательных работ и обеспечению безопасности на море начались в акватории Каспийского моря при участии российских и иранских кораблей.
Как рассказал представитель учений капитан Аббас Хасани, маневры проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный этап учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
Уточняется, что подразделения участников будут тренировать на учениях навыки тушения пожара, оказания спасательных работ и транспортировки пострадавших вертолетом, а также стрельбу по воздушным и морским целям.
По информации другого иранского агентства ISNA, в учениях примут участие морские и летные подразделения сил ВМФ Ирана, в том числе ракетные катера "Пейкан", "Джоушан", "Дерафш" и "Сепар", два вертолета Agusta-Bell AB212, морское подразделение корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) "Шахид Басир" и корабли морского командования сил правопорядка страны. Учения будут проходить под контролем представителей стран, имеющих выход к Каспийскому морю, добавляется в сообщении.
22.07.2024, 08:13 84381
Джо Байден вышел из президентской гонки
Это первый подобный случай за десятилетия - в 1968 году аналогичное решение принял Линдон Джонсон
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Вашингтон. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Джо Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание и намерен сосредоточиться на том, чтобы исполнять свои обязанности до конца срока. Он заявил, что решение принято в интересах страны и Демократической партии, сообщает РБК.
Байден предложил выдвинуть 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов. Харрис приняла предложение. Она заявила о намерении получить номинацию на пост президента от Демократической партии, ее первое публичное заявление после отказа президента Джо Байдена от выдвижения распространил их общий штаб, передает CNN.
Она пообещала "сделать все, что в моих силах", чтобы объединить Демократическую партию и страну и победить республиканского кандидата Дональда Трампа. Харрис поблагодарила Байдена за его деятельность и назвала честью возможность работать вместе. До выборов осталось 107 дней, напомнила вице-президент, а потому у партии для консолидации осталось очень мало времени.
Выход Байдена из президентской гонки во время предвыборной кампании - первый подобный случай в стране за десятилетия. В 1968 году аналогичное решение принял 36-й президент США Линдон Джонсон.
Решение Байдена прекратить кампанию было принято после недель давления на 81-летнего главу государства со стороны однопартийцев. Оно усилилось после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня, в ходе которых Байден выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли, а также нескольких оговорок президента: на саммите НАТО он случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина, а позднее вместо Камалы Харрис назвал фамилию Трампа.
Несмотря на призывы, Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок. 17 июля он допустил, что мог бы "пересмотреть" свое решение в случае проблем со здоровьем, которые не позволят ему исполнять обязанности. Через несколько часов Белый дом объявил, что президент сдал положительный тест на COVID-19, самоизолируется в своем доме в Дэлавере и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.
По данным Politico, еще в субботу, 20 июля, Байден собирался продолжать участвовать в выборах, но днем в воскресенье передумал. Решение стало неожиданным как для многих чиновников в Белом доме, так и для сотрудников предвыборного штаба, передает CNN.
Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет на национальной конвенции Демократической партии, которая состоится с 19 по 22 августа 2024 года в Чикаго. Согласно регламенту, заявки на выдвижение должны быть поданы в письменном виде и заверены самими претендентами на выдвижение в президенты. Им необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 делегатов, которые могут оставить свою подпись под подобной петицией лишь единожды. Претендентам на президентский пост придется убеждать около 4,7 тыс. партийных делегатов отдать свой голос именно за них. Кроме того, каждому политику предоставят по 20 минут на выступления сторонников на самой конвенции. Для утверждения нового кандидата может понадобиться несколько раундов голосования: оно будет проходить в алфавитном порядке - штат за штатом.
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