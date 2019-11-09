Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - Медработники разъясняют алматинцам вопросы установки мобильного приложения для получения медуслуг, передает Kazakhstan Today.

В Алматы проходит месячник здоровья, который начался 29 октября и продлится до 1 декабря текущего года. На сегодня медики побывали более чем в 23 удаленных окрестностях мегаполиса, где более 5 тыс. горожан получили возможность пройти бесплатное медицинское обследование и консультации по различным вопросам, сообщила пресс-служба акима города.

В частности, обратившиеся в рамках месячника здоровья получают бесплатную консультацию узких специалистов: эндокринолога, кардиолога, врача общей практики, офтальмолога, гинеколога и других профильных врачей. Проводится флюорографическое обследование, измерение артериального давления, глазного дна, диагностика ЭКГ, экспресс-тестирование на выявление ВИЧ-инфекции, определили уровень холестерина и сахара в крови экспресс-методом, антропометрия с определением индекса массы тела и другое.

В ходе проведения профилактического осмотра выявлены горожане с повышенным артериальным давлением, уровнем сахара в крови, уровнем холестерина. Все они были направлены на дальнейшее обследование к участковому врачу.

Кроме того, в рамках месячника медицинскими работниками проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования, по прохождению скрининговых осмотров прикрепления через Регистр прикрепления населения и по вопросам установления мобильного приложения", - отметили в пресс-службе.

Целью месячника является обеспечение медицинского обслуживания населения в шаговой доступности. В частности, это касается отдаленных районов. Также акция рассчитана для привлечения внимания жителей мегаполиса к своему здоровью.

Как отмечает сотрудник ТЦ "Апорт" Назгуль Орынбаева, не всем хватает времени посетить поликлинику.

Сегодня я прошла обследование на рабочем месте. Работа у нас с утра до вечера, если честно, не хватает времени доехать до поликлиники, чтобы хотя бы элементарно сдать анализы и узнать, все ли у меня в порядке. Я так рада, что сегодня я воспользовалась проводимой акцией. Спасибо большое организаторам", - отметила она.

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