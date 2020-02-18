Метель, гололед и туманы: казахстанцев предупреждают об ухудшении погоды

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана со ссылкой на Казгидромет сообщает, что днем 18 февраля, сутки 19 февраля в городе ожидаются временами снег, метель и юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду. 19 февраля порывы могут достигать 23 метров в секунду.

В этой связи руководителям городских служб, объектов жизнеобеспечения, департаментов и управлений рекомендовано принять необходимые меры по недопущению гибели людей, по обеспечению стабильной и безаварийной работы подведомственных предприятий и организаций в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.

По информации "Казгидромета", днем 18, сутки 19 февраля в Акмолинской области также ожидается ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Ожидаются снег, метель, местами туман и гололед.

Кроме того, ночью 18 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду. Днем 18, сутки 19 февраля ожидается ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду, с порывами 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Ожидаются снег, метель, местами туман, гололед.

В Костанае 18 февраля ожидается ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду, днем порывы до 23-28 метров в секунду. Утром и днем ожидаются осадки (преимущественно снег), метель и гололед, говорится в штормовом предупреждении.

Также 18 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед и юго-западный ветер, местами до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области 18-20 февраля местами сохраняется туман.

В Алматинской области 18 февраля ожидается ночью местами, днем снег. Утром и днем в горных и предгорных районах сильный снег. Местами туман, на дорогах гололедица и снежный накат.

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