В Алматы ожидается сильный снегопад

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы во вторник ожидается сильный снегопад, передает Kazakhstan Today.

В городе Алматы 18 февраля ожидается снег, утром и днем сильный. Туман, на дорогах гололедица и снежный накат", - сообщили в департаменте по ЧС Алматы.

ДЧС рекомендует гражданам при сильном снегопаде плотно закрыть окна в домах, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины

По возможности оставайтесь дома. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций", - предупредили в ведомстве.

Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

Уважаемые водители! Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад", - отметили в ДЧС.

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