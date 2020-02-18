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В Алматы ожидается сильный снегопад

17.02.2020, 14:35 10315
В Алматы ожидается сильный снегопад
Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы во вторник ожидается сильный снегопад, передает Kazakhstan Today.
 

В городе Алматы 18 февраля ожидается снег, утром и днем сильный. Туман, на дорогах гололедица и снежный накат", - сообщили в департаменте по ЧС Алматы.

 
ДЧС рекомендует гражданам при сильном снегопаде плотно закрыть окна в домах, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.
 

По возможности оставайтесь дома. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций", - предупредили в ведомстве.

 
Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.
 

Уважаемые водители! Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад", - отметили в ДЧС.

 

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