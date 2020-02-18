Алматинцам рекомендуют не парковать машины под деревьями

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Департамент чрезвычайных ситуаций города Алматы призывает автовладельцев не парковать свои транспортные средства под деревьями, передает Kazakhstan Today.

В связи с выпавшими обильными осадками находиться под кронами деревьев опасно - это может привести к травмам и более серьезным последствиям", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

По состоянию на 16.30 16 февраля в ДЧС города Алматы и службу спасения 109 при акимате Алматы поступило 115 сообщений о падении веток и деревьев. Из 93 упавших деревьев, 42 зеленых насаждения упали на транспортные средства. Также произошло 22 случая падения веток.

В одном из случаев ветка упала на человека. Под тяжестью снега ветка упала в микрорайоне Каменка на голову гражданину 1994 года рождения. Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу №7 бригадой скорой медицинской помощи. После осмотра и оказания первой помощи мужчина был отпущен домой.

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