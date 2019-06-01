КГП "Метрополитен": вибрации находятся в пределах нормы

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - КГП "Метрополитен" Алматы оценил шум и вибрации в пределах нормы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен", в связи с жалобами жителей дома по адресу: улица Гоголя, 75 по вопросу отрицательного воздействия метрополитена на жилые строения 31 мая 2019 года силами КГП "Метрополитен" была проведена проверка.

"В ходе осмотра установлено, что указанные дефекты расположены в восточной части жилого дома и находятся за пределами границ технической зоны метрополитена. Вместе с тем на зданиях, расположенных над линией метрополитена, дополнительно проведены замеры установленных реперов, по результатам чего отклонений не было обнаружено", - проинформировали в КГП "Метрополитен".

В пресс-службе отметили, что замеры проводятся с 1993 года и результаты ежегодно фиксируются в реестре маркшейдерской документации и до настоящего времени отклонений не зарегистрировано.

Учитывая, что жалобы от жильцов данного дома прозвучали впервые, также были организованы замеры уровня шума и вибраций. Значения находятся в пределах нормы ГОСТ 31191.2-2004. На основании результатов обследования влияние деятельности метрополитена в пределах нормы", - сообщили в пресс-службе.

Плиты дома расходятся, и в стенах появились зазоры размером до 3 сантиметров. Люди винят во всём метро, мол, из-за постоянной вибрации фундамент стал проседать. С каждым годом ситуация только хуже. Тем временем власти заявляют, что дома - это собственность жильцов и за состоянием они должны следить сами, сообщает телеканал КТК.

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