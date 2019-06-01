Улицу через трещины видят жители многоэтажки, расположенной рядом с метро в Алматы

Алматы. 31 мая. Kazakhstan Today - Жители алматинской многоэтажки, рядом с которой проходит метро, через трещины в стенах видят улицу и боятся обрушения, передает Kazakhstan Today.

Плиты дома расходятся, и в стенах появились зазоры размером до 3 сантиметров. Люди винят во всём метро, мол, из-за постоянной вибрации фундамент стал проседать. С каждым годом ситуация только хуже. Тем временем власти заявляют, что дома - это собственность жильцов и за состоянием они должны следить сами, сообщает телеканал КТК

"Видно улицу в углах, у нас просели плиты, у нас ригели осыпались. Потому что ригель должен быть железобетонным, а это сетка Рабица, и там всё выкрошилось. Чего мы ждём, массовой гибели людей или как?!" - рассказала местная жительница Ирина Косенко.

Отмечается, что многоэтажке в центре Алматы уже почти 45 лет, а капитального ремонта здесь никогда не было.

По словам жильцов, первые трещины в подъездах появились сразу после строительства метро. Тогда внимания на проблему не обратили, думали, краска отходит от стен. Тревогу забили два года назад, сразу после того, как в зазорах стало видно улицу.

"Метро под нашими домами, вибрация идет всё время. Подвижка грунта, может, пошла. Дом разрывает. Он не был, как положено, закреплён. С девятого до четвертого этажа трещина интенсивнее растёт, расширяется, улицу видно", - рассказала Татьяна Преснякова.

Люди писали в госорганы об опасности проживания в таких домах, но дальше официальных ответов дело не пошло. Жителям предложили сделать техобследование за свой счёт.

"То есть нам страна говорит: "Если хотите жить безопасно, соберите деньги, проведите экспертизы, докажите государству, что вы живете небезопасно. Тогда мы вас внесём в планы". Мы засыпаем, не зная, проснёмся или нет. Нас это не устраивает, если тряханёт 8 баллов, у нас дети, старики", - говорит местный житель Евгений Макаревский.

Между тем в акимате говорят, что дом - это собственность жильцов, и решать проблемы они должны сами.

"В данном случае при визуальном осмотре определить причину не является возможным. Для этого необходимо провести техническое обследование. В данном случае КСК должен выступить как заказчик и провести данное мероприятие на средства КСК", - сообщил руководитель отдела архитектурно-строительного контроля по Медеускому и Турксибскому районам Бауржан Данаев.

Жить в таких условиях дальше алматинцы не намерены. Говорят, денег на проверку нет. В выходные люди вновь пойдут на собрание, на этот раз с новыми представителями районной администрации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства