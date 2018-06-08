В Петропавловске обрушилась стена двухэтажного дома

Петропавловск. 7 июня. Kazakhstan Today - В Петропавловске этой ночью обрушилась стена аварийного дома, передает Kazakhstan Today.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Под завалами могла оказаться пенсионерка, квартира которой оказалась ближе всего к месту обрушения. Буквально накануне представители акимата из-за обрушившегося потолка перевезли Светлану Щербакову в общежитие, поэтому на момент ЧП ее не было дома, пишет "Хабар 24"

Помимо бабушки, в двухэтажке проживали еще четыре семьи. По словам жильцов, им идти некуда.

Аварийным дом признали в 2014 году.

"В порядке очередности сейчас мы им предоставить жилье не можем постоянное. Так как их очередь еще на сегодняшний день не подошла. Необходимо сейчас прорабатывать, в том числе и юридические механизмы, для того чтобы обеспечить данных жильцов временным жильем", - прокомментировал заместитель акима Петропавловска Евгений Глотов.

В апреле аналогичное обрушение произошло и в соседней ветхой двухэтажке. Всего в Петропавловске непригодными для жилья считаются 19 домов, в которых проживают порядка 180 человек.

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