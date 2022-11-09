Между Алматы и Конаевым запустят пригородный поезд

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 9 ноября на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.
В Шымкенте ночью 9 ноября ожидается туман.
9 ноября ночью в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.
В Алматы 9 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.
9 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
9 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
9 ноября ночью и утром на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью и утром 9 ноября на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.