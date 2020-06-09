Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, передает Kazakhstan Today.

Начиная с 8 июня 2020 года Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ведомстве рассказали, что активная работа по изменению трехбуквенного кода аэропорта Нур-Султана, присваиваемый Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), велась Казахстаном с 2014 года.

Несмотря на принципы ИАТА по присваиванию кода аэропортам по всему миру единожды и на постоянной основе, казахстанской стороне удалось достичь положительных результатов в данном направлении.

Совместно с представителями ИАТА было принято решение внести изменение в подходы ИАТА по присваиванию и изменению кодов аэропортов.

Данные изменения были поддержаны 14 октября 2019 года в Варшаве на Совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА", - рассказали в МИИР РК.

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