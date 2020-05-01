Международный аэропорт столицы опубликовал правила допуска на возобновляемые рейсы Нур-Султан - Алматы

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Международный аэропорт Нур-Султана опубликовал правила допуска на возобновляемые рейсы Нур-Султан - Алматы в режиме ЧС, передает Kazakhstan Today.

По информации аэропорта, вход в терминал Т2 осуществляется с привокзальной площади - допуск в терминал разрешен только пассажирам при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (действительна 7 дней с момента выдачи);

провожающим находиться внутри терминала запрещено;

проверка справки и измерение температуры осуществляется при входе в терминал;

в терминале пассажиры должны находиться в масках и перчатках;

для дезинфекции рук на территории терминала установлены санитайзеры;

на регистрации и досмотре следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки;

родители, провожающие на рейс детей без сопровождения, также должны иметь справку о тестировании на COVID-19, при ее отсутствии на входе ребенка встретит представитель авиакомпании и проводит на регистрацию;

справка о тестировании должна иметься и у лиц, которые сопровождают на регистрацию рейса пассажиров с ограниченными возможностями, если таковой нет, вызовите санитара с помощью специальной кнопки у входа в терминал.

В связи с усилением санитарных требований пассажиров просят по возможности: зарегистрироваться на рейс онлайн, приехать в аэропорт с запасом времени, с пониманием отнестись к данным мерам, направленным на обеспечение безопасности.

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