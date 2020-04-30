В Казахстане данные о пассажирах авиарейсов внесут в информационную систему

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане информацию обо всех пассажирах авиарейсов будут вносить в специальную базу данных для установления контактных лиц в случае выявления COVID-19. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazakhstan Today.

Анкетирование пассажиров будут проводиться во время полета.

По прилете анкеты будут передаваться сотрудникам санитарно-карантинного пункта в аэропорту. Данные обо всех пребывающих пассажирах будут вноситься в информационную систему. Это делается для того, если по истечении времени пассажир, прибывший в аэропорт, почувствует недомогание, обратится в стационар и ему будет поставлен диагноз, то, соответственно, мы в кратчайшие сроки должны установить круг контактных и принять противоэпидемические мероприятия", - цитирует Байгабулова МИА "Казинформ" .

На борту воздушного судна по прилете в город (Нур-Султан или Алматы) будут проводиться дезинфицирующие мероприятия.

Пассажиры, которые пребывают в пункт назначения, не будут браться на карантин, будут свободно перемещаться. В аэропорту вылета будут проводиться дополнительные меры, такие как бесконтактная термометрия", - добавил Байгабулов.

Он уточнил, что срок справки ПЦР составляет семь дней, соответственно, пассажиру не нужно будет дополнительно сдавать тест в случае обратного вылета в течение этого времени, пишет Zakon.kz

Если он вылетел в Нур-Султан или Алматы и нахождение не превышало этого срока, то человек может вернуться обратно в свой город и справка будет действительна", - сказал Байгабулов.

Также, по словам санврача, экипаж самолета будет сдавать тест на COVID-19 каждые 14 дней, пишет Kazpravda.kz

Учитывая, что бортпроводники проходят каждый день предсменную подготовку, то есть медицинское обследование, где осматривается медработниками температура, наличие симптомов на простудные заболевания, наличие кашля или одышки, то, соответственно, для них срок действия справки составляет 14 дней", - сказал Байгабулов.

Он добавил, что тестирование они будут проходить за счет руководства авиакомпании и аэропорта.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сегодня прокомментировала обсуждающийся вопрос о ненадежности результатов тестирования на коронавирус.

Требования, которые сейчас есть, - это обязательное тестирование на ПЦР. Конечно, тестирование не дает 100%-ной гарантии, что человек не заражен. Но отрицательный ПЦР говорит, что у человека нет активного выделения, он менее контагиозен, он менее заразен, чем тот, у кого был бы положительный результат", - цитирует Есмагамбетову zakon.kz .

Отметим, что Международный аэропорт Алматы сегодня проинформировал о принятых правилах допуска пассажиров:

- вход в терминал осуществляется только с первого этажа, пандус для автомобилей закрыт;

- допуск в терминал разрешен только пассажирам при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (действительна 7 дней с момента выдачи);

- провожающим находиться внутри терминала запрещено;

- проверка справки и измерение температуры осуществляется при входе в терминал;

- в терминале пассажиры должны находиться в масках и перчатках;

- для дезинфекции рук на территории терминала установлены санитайзеры;

- на регистрации и досмотре следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки;

- родители, провожающие на рейс детей без сопровождения, также должны иметь справку о тестировании на COVID-19, при ее отсутствии на входе ребенка встретит представитель авиакомпании и проводит на регистрацию;

- справка о тестировании должна иметься и у лиц, которые сопровождают на регистрацию рейса пассажиров с ограниченными возможностями, если таковой нет, вызовите санитара с помощью специальной кнопки у входа в терминал.

В связи с усилением санитарных требований пассажиров просят по возможности:

- зарегистрироваться на рейс онлайн;

- приехать в аэропорт с запасом времени;

- с пониманием отнестись к данным мерам, направленным на обеспечение безопасности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства