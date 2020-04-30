Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - 4 мая возобновится авиасообщение из Алматы и Нур-Султана в четыре города Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, сегодня Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК утвердила перечень видов деятельности, возобновляемой с 4 мая.

Принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей", - уточнили в пресс-службе.

Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

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