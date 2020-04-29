Стоимость авиаперелетов между Нур-Султаном и Алматы составит 7-30 тыс. тенге

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане определили стоимость перелетов между Нур-Султаном и Алматы, которые возобновятся 1 мая, передает Kazakhstan Today.

Авиакомпании Казахстана, понимая сложную ситуацию, установили стоимость билета в диапазоне от 7 до 30 тыс. тенге в зависимости от даты и времени приобретения", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

В ведомстве уточнили, что полеты будут осуществляться с частотой 4 рейса в день: 2 рейса - "Эйр Астана", 1 - Fly Arystan и 1 - SCAT. Расписание полетов опубликовано на сайте КГА.

Авиарейсы будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации, будет рассматриваться вопрос увеличения количества внутренних рейсов и емкости воздушных судов.

По данным КГА, с введением карантинных мер в РК было приостановлено 540 (100%) регулярных пассажирских рейсов в неделю по 45 внутренним маршрутам и 440 (99%) рейсов в неделю (с 442 до 2 рейсов) по 97 международным маршрутам. Из 20 тыс. работников отрасли гражданской авиации в связи с режимом ЧП и снижением количества рейсов порядка 70% находятся в отпусках без содержания. Потери отрасли составят порядка 300 млрд тенге до конца года.

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