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Пассажирам рейсов Алматы - Нур-Султан перед вылетом необходимо пройти тест на COVID-19

28.04.2020, 09:52 10828
Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Пассажирам рейсов Алматы - Нур-Султан перед вылетом необходимо пройти тест на COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Рейсы между Алматы и столицей будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, утвержденных главным санитарным врачом на транспорте Министерства здравоохранения РК. Основные нормы: 
 
 - пассажирам необходимо иметь справки о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом (срок действия справки - 7 дней со дня выдачи); 
 
 - использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); 
 
 - проведение термометрии, социального дистанцирования;
 
 - усиленная дезинфекция аэропортов и воздушных судов.
 
В рамках исполнения поручения главы государства имеется готовность авиаперевозчиков возобновить полеты между городами Нур-Султан и Алматы. Авиакомпании Air Astana и SCAT возобновляют рейсы с 1 мая текущего года, Fly Arystan - c 11 мая. Полеты будут выполняться на ежедневной основе. Подробности о рейсах в данных направлениях следует уточнять на официальных сайтах авиакомпаний. 
 

Продажа билетов будет открыта с сегодняшнего дня и авиакомпании обязуются сохранить их стоимость на уровне, который был до приостановления рейсов. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации, будет рассматриваться вопрос увеличения количества рейсов и емкости воздушных судов", - проинформировали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
По требованиям санитарной безопасности рейсы будут выполняться без предоставления бортового питания.
 

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