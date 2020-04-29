Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Пассажирам рейсов Алматы - Нур-Султан перед вылетом необходимо пройти тест на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Рейсы между Алматы и столицей будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, утвержденных главным санитарным врачом на транспорте Министерства здравоохранения РК. Основные нормы:

- пассажирам необходимо иметь справки о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом (срок действия справки - 7 дней со дня выдачи);

- использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

- проведение термометрии, социального дистанцирования;

- усиленная дезинфекция аэропортов и воздушных судов.

В рамках исполнения поручения главы государства имеется готовность авиаперевозчиков возобновить полеты между городами Нур-Султан и Алматы. Авиакомпании Air Astana и SCAT возобновляют рейсы с 1 мая текущего года, Fly Arystan - c 11 мая. Полеты будут выполняться на ежедневной основе. Подробности о рейсах в данных направлениях следует уточнять на официальных сайтах авиакомпаний.

Продажа билетов будет открыта с сегодняшнего дня и авиакомпании обязуются сохранить их стоимость на уровне, который был до приостановления рейсов. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации, будет рассматриваться вопрос увеличения количества рейсов и емкости воздушных судов", - проинформировали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По требованиям санитарной безопасности рейсы будут выполняться без предоставления бортового питания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства