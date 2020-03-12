МИД Казахстана прокомментировал информацию об ужесточении въезда в Таиланд

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - МИД Казахстана прокомментировал информацию об отмене виз по приезде для казахстанцев в Таиланде, передает Kazakhstan Today.

Относительно публикации в ряде казахстанских СМИ информации о том, что власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе и Казахстана , могу сказать, что официального уведомления от тайской стороны мы еще не получили", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

При этом он отметил, что "посольство РК в Бангкоке связалось с МИД Таиланда, где заверили, что данный вопрос пока находится на рассмотрении тайских компетентных органов и данные правила еще не вступили в силу".

При появлении какой-либо информации казахстанские дипломаты будут уведомлены заранее", - заключил Смадияров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства