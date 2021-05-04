МИД РК напомнил казахстанцам, через какие страны они могут летать в Россию

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Министерство иностранных дел Казахстана напомнило казахстанцам, через какие страны они могут летать в Россию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии вида на жительство этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных р аспоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве отметили, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из следующих стран:

Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

Напоминаем, что граждане Республики Казахстан могут приехать в Российскую Федерацию следующими путями: прямым авиарейсом; авиарейсом с транзитом через страны, перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года; через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных распоряжением правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

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