АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Миграционная служба Алматы обратилась к иностранцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в полиции , 5 июня заканчивается срок решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 29 декабря 2020 года, легализующего и разрешающего выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство, виз РК, разрешений на временное проживание истекли или истекают без привлечения к административной ответственности.

Также возобновляется течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении из страны. В связи с чем, иностранцам и лицам без гражданства необходимо урегулировать свой статус путем оформления разрешения на временное проживание либо выдачи визы необходимой категории, согласно действующему законодательству либо выехать за пределы Республики Казахстан до 5 июня 2021 года", – уточнил начальник управления миграционной службы Асхат Бутунчинов.

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