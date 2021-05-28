Система Orphus

Миграционная служба Алматы обратилась к иностранцам

27.05.2021 6319
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Миграционная служба Алматы обратилась к иностранцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в полиции, 5 июня заканчивается срок решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 29 декабря 2020 года, легализующего и разрешающего выезд иностранцев и лиц без гражданства, у которых сроки действия проездных документов, видов на жительство, виз РК, разрешений на временное проживание истекли или истекают без привлечения к административной ответственности.
 

Также возобновляется течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении из страны. В связи с чем, иностранцам и лицам без гражданства необходимо урегулировать свой статус путем оформления разрешения на временное проживание либо выдачи визы необходимой категории, согласно действующему законодательству либо выехать за пределы Республики Казахстан до 5 июня 2021 года", – уточнил начальник управления миграционной службы Асхат Бутунчинов.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая