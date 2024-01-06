Минкультуры Казахстана определило приоритетные темы фильмов, которые получат господдержку

На трассе в Карагандинской области из-за плохой видимости столкнулись сразу семь автомобилей

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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) вводится ограничение движения транспорта на 17 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) вводится ограничение движения транспорта на 17 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает "КазАвтоЖол".





По данным "КазАвтоЖол" перекрыты участки трасс в следующих областях:





Акмолинская область - 2 участка.





По трассе Екатеринбург - Алматы - участок от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.





По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от поселка Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.





Жетысуская область - 1 участок на трассе Ушарал - Достык - от станции Коктума до станции Достык.





Карагандинская область - 11 участков.





По трассе Екатеринбург - Алматы - участки от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.





По трассе Кызылорда - Павлодар - участки от границы Улытауской области до поселка Топар, от Караганды до границы Павлодарский области.





По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Ботакара до границы Павлодарской области.





По трассе Бастау - Актау - Темиртау - от села Бастау до Темиртау.





По трассе Караганда - Аягоз - Бугаз - от Караганды до города Каркаралы.





По трассе Екатеринбург- Алматы - от поселка Аксу-Аюлы до Балхаша, от Караганды до Темиртау





По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от границы Акмолинской области до Темиртау.





Павлодарская область- 2 участка





По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Баянаул до границы Карагандинской области.





По трассе Кызылорда - Павлодар - от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.





Улытауская область - 1 участок по трассе Кызылорда - Павлодар от поселка до границы Карагандинской области.





По данным Polisia.kz 2 января в 13.20 на трассе автодороги Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.









Отмечается, что пострадавших нет, однако транспортные средства получили повреждения.





Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", - сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.





МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.





Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.



