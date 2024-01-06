05.01.2024, 09:24 35801
Минкультуры Казахстана определило приоритетные темы фильмов, которые получат господдержку
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации Казахстана определило приоритетные темы на 2024 год для производства кино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В текущем году в прокат могут выйти около 30 фильмов, снятых при поддержке Министерства культуры и информации РК. На данный момент полностью готовы 29 полнометражных фильмов, снятых в разные годы. Производство половины из них уже завершено, а некоторые из более ранних работ до сих пор не вышли в прокат по разным причинам. Ежегодный конкурс по отбору сценариев уже стартовал. Тематика конкурсных сценариев должна соответствовать определенной категории. В связи с этим сообщаем приоритетные темы для отбора кинопроектов в 2024 году", - отметили в министерстве.
О начале приема заявок на конкурс будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.
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05.01.2024, 08:50 37286
Полицейские начали проверять наличие спецзнака на автомобилях
Фото: скриншот из видео
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Туркестан. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января в Казахстане вступили в силу изменения в стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения". Они предусматривают обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающие на газе, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
Автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью "GAS". Цель нововведения - идентификация автомобилей с газовым оборудованием для ограничения их въезда в крытые паркинги. Данная мера введена в целях безопасности", - пояснили в МВД.
Полицейские Туркестанской области проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу. В целом по области имеется 431 364 единиц автотранспорта, из них 67 056 работают на газе.
Полицейские предупреждают о необходимости оснащения опознавательным знаком всех автомобилей с газовым оборудованием.
04.01.2024, 18:26 52731
В Павлодарской области чиновника наказали за просроченные новогодние подарки
Кайрату Смагулову вынесли дисциплинарное взыскание
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Павлодар. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Кульки с просроченными конфетами раздали на новогоднем утреннике, организованном для особенных детей. Родители пожаловались на твердость конфет и подозрительный запах, сообщает Pavlodarnews.kz.
Подарки завез поставщик накануне праздника, оплатило сладости одно из предприятий области.
Управление образования издало приказ, по которому руководителю отдела образования Аксу Кайрату Смагулову вынесли дисциплинарное взыскание - предупреждение.
По словам Кайрата Смагулова, восемь лет заводы дарят подарки особенным детям Аксу, и ни разу подобных случаев не было.
Аким Аксу Нурлан Дюсимбинов и главный учитель города извинились перед детьми и их родителями, которые были на утреннике.
02.01.2024, 15:26 129986
На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) вводится ограничение движения транспорта на 17 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
По данным "КазАвтоЖол" перекрыты участки трасс в следующих областях:
Акмолинская область - 2 участка.
По трассе Екатеринбург - Алматы - участок от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от поселка Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.
Жетысуская область - 1 участок на трассе Ушарал - Достык - от станции Коктума до станции Достык.
Карагандинская область - 11 участков.
По трассе Екатеринбург - Алматы - участки от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.
По трассе Кызылорда - Павлодар - участки от границы Улытауской области до поселка Топар, от Караганды до границы Павлодарский области.
По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Ботакара до границы Павлодарской области.
По трассе Бастау - Актау - Темиртау - от села Бастау до Темиртау.
По трассе Караганда - Аягоз - Бугаз - от Караганды до города Каркаралы.
По трассе Екатеринбург- Алматы - от поселка Аксу-Аюлы до Балхаша, от Караганды до Темиртау
По трассе Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау - от границы Акмолинской области до Темиртау.
Павлодарская область- 2 участка
По трассе Калкаман - Баянаул - Умиткер - Керней - Ботакара - от поселка Баянаул до границы Карагандинской области.
По трассе Кызылорда - Павлодар - от границы Карагандинской области до поселка Шидерты.
Улытауская область - 1 участок по трассе Кызылорда - Павлодар от поселка до границы Карагандинской области.
По данным Polisia.kz 2 января в 13.20 на трассе автодороги Алматы - Екатеринбург произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей.
Отмечается, что пострадавших нет, однако транспортные средства получили повреждения.
Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", - сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершен 221 выезд, из них на пожары и случаи горения 111, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 109. При которых спасено и эвакуировано 54 человека", - проинформировали в пресс-службе МЧС.
02.01.2024, 09:30 143616
Четыре дополнительных поезда запустили в Астану из-за непогоды Дополнено
Фото: КТЖ
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Пассажирские перевозки" на 2 января назначает 4 дополнительных пригородных поезда для перевозки граждан по направлениям Кокшетау, Курорт Боровое, Атбасар, Павлодар, в связи с возможным введением ограничений движения автотранспорта из-за непогоды.
По данным нацперевозчика, 2 января текущего года дополнительно назначены следующие пригородные поезда:
- в Атбасар из Астаны отправляется в 8.38 электропоезд №6803/6804. Для пассажиров будет предоставлено 274 посадочных места. В обратном направлении поезд отправится в тот же день из Атбасара в 14.40.
- в Кокшетау из Астаны отправится в 17.00 электропоезд №6805/6806 Астана - Боровое - Кокшетау (376 посадочных мест). В обратном направлении поезд отправится из Кокшетау в 22.35.
- в Астану из Павлодара отправится в 11.57 электропоезд №7509 (376 посадочных мест). Электропоезд прибудет в Астану в 14.49.
- до станции Курорт Боровое продлят движение электропоезда №7553/7556 Караганда - Астана (наименование №6811/6812 "Астана -Курорт Боровое"). Он отправится из Астаны в 10.10. Для пассажиров будет предоставлено 276 посадочных мест. В обратном направлении поезд отправится из Борового в 14.48.
Продажа билетов на дополнительные пригородные поезда открылась вечером 1 января.
В целом к новогодним праздникам - с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года - за счет назначения нацперевозчиком дополнительных поездов и прицепных вагонов организовано 20 тыс. дополнительных мест. Всего за последние 2 дня дня дополнительно было перевезено более 4 тысяч пассажиров", - сказано в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Учитывая возможное резкое увеличение пассажиропотока на вокзалах и поездах, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует гражданам планировать свои поездки с учетом погодных условий и просит отнестись с пониманием к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности пассажиров.
Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433", Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT", а также на официальном инстаграм-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.
Дополнено 02.01.2024, 12.30
По данным "КазАвтоЖол" в четырех областях РК введено ограничение движения транспорта на семи участках автодорог республиканского значения.
В Акмолинской области закрыт участок на трассе Екатеринбург - Алматы от участка ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
В Жетысуской области закрыт участок трассы Ушарал - Достык от станции Коктума до станции Достык.
В Карагандинской области закрыты три участка на трассе Екатеринбург - Алматы: от села Новостройка до поселка Аксу-Аюлы, от Пришахтинска до села Новостройка, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау. Также закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от границы Улытауской области до поселка Топар.
В Улытауской области закрыт участок трассы Кызылорда - Павлодар от поселка Атасу до границы Карагандинской области.
Отмечается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта
01.01.2024, 16:55 175691
Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу паспорта гражданина РК объемом 24 страницы (для детей до 16 лет) составит 4 МРП (14 768 тенге), 48 страниц (для взрослых) - 12 МРП (44 304 тенге).
За выдачу удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз гражданин должен будет заплатить 1 МРП (3692 тенге).
Госпошлина за стандартный паспорт гражданина РК (объемом 36 страниц) по-прежнему будет составлять 8 МРП (29 536 тенге).
Без изменений остается госпошлина за выдачу удостоверения личности гражданина РК - 0,2 МРП (738,4 тенге).
От уплаты госпошлины освобождаются:
- герои Советского Союза, герои социалистического труда;
- лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";
- многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;
- лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;
- престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах или интернатах;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Напомним, МРП в этом году будет составлять 3692 тенге.
Ранее сообщалось, что МВД совместно с заинтересованными госорганами запущен новый пилотный проект по присвоению детям ИИН сразу после рождения.
01.01.2024, 16:35 175511
С 1 января иностранцы обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию в РК
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января иностранцы обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
С 1 января 2024 года дактилоскопическая регистрация иностранцев и лиц без гражданства (достигших 16-летнего возраста) станет обязательной процедурой при оформлении следующих документов для пребывания:
- Разрешение постоянное проживание в Республике Казахстан;
- Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
- Удостоверение лица без гражданства или для его восстановления, замены;
- Разрешение на временное проживание;
- Визы Республики Казахстан (первично получаемые и продлеваемые на территории в Республике Казахстан);
- Удостоверение лица, ищущего убежище;
- Удостоверение беженца;
- Проездного документа беженца.
Лица, подлежащие выдворению либо возвращаемые в порядке реадмиссии (согласно заключенных международных соглашений), также будут проходить дактилоскопическую регистрацию. При прохождении дактилоскопической регистрации иностранцы или лица без гражданства должны иметь документ, удостоверяющий личность, при его отсутствии справку о подтверждении и направлении на дакторегистрацию.
Отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации согласно статьи 443-1 Кодекса об административных правонарушениях РК влечет административную ответственность в виде выдворения из страны", - отметили в МВД.
Дактилоскопическая регистрация производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания. Поэтому иностранцам настоятельно рекомендуется соблюдать законодательство Республики Казахстана по вопросам дактилоскопической регистрации.
Отмечается, что для граждан Республики Казахстан при получении удостоверений личности и паспортов РК предусмотрена добровольная дакторегистрация с согласия гражданина.
С адресами подразделений миграционной службы для прохождения дактилоскопической регистрации можно ознакомиться здесь.
01.01.2024, 16:04 176546
Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник.
7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.
Зимние каникулы для школьников продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.
В марте отмечается 8 Марта и Наурыз. На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха - 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
В мае отмечается:
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая (среда);
- День защитника Отечества - 7 мая (вторник);
- День Победы - 9 мая (четверг).
В июне дополнительно отдыхаем один день: первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, выпадает на 17 июня, понедельник.
День столицы - 6 июля 2024 года является государственным праздником, в 2024 году выпадает на субботу, что дает 1 дополнительный выходной и сокращенную рабочую неделю за счет переноса выходного дня на понедельник. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
В августе 2024 года отмечается День Конституции - 30 августа, является государственным праздником. В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит казахстанцам дополнительный день отдыха.
В октябре отмечается День Республики. В этот праздник казахстанцев ждет три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.
В декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, который выпадает на понедельник, а значит: 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными при пятидневной рабочей неделе.
01.01.2024, 13:30 158141
Обязательная установка спецзнака на автомобилях на газе введена в Казахстане
Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS
Фото: МТИ РК
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
Знак представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета с восклицательным знаком и надписью GAS. Он должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.
Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен. Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", - сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?