Минтруда: информация об опросах граждан за вознаграждение является фейком

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - 18 января 2022 года на большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь западные, северо-западные, северные районы республики будут под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается преимущественоно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, ночью на востоке области усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, усиление ветра днем в горных районах до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается гололед, днем на западе, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман, на севере, северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-западе области туман.

Днем на юге Кызылординской области ожидается гололед, в центре области туман.

На юге, востоке Актюбинской области, на юге Павлодарской области, на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.