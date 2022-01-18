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Минтруда: информация об опросах граждан за вознаграждение является фейком

17.01.2022, 16:07 25146
Минтруда: информация об опросах граждан за вознаграждение является фейком
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК опровергли информацию о проводимых ведомством опросах граждан за вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит онлайн опрос населения с последующей выплатой вознаграждения в размере 50 тыс. тенге, не соответствует действительности", - сообщается на сайте ведомства. 

 
В Минтруда предупредили, что подобные рассылки могут использовать злоумышленники для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. 
 

Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимания на фейки и использовать информацию только из официальных источников", - призвали в министерстве. 

 
В ведомстве также напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.
 

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Снег ожидается в большинстве областей Казахстана

18.01.2022, 08:30 326
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - 18 января 2022 года на большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь западные, северо-западные, северные районы республики будут под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается преимущественоно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области туман. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, ночью на востоке области усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, усиление ветра днем в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается гололед, днем на западе, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман, на севере, северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью. 
 
Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-западе области туман. 
 
Днем на юге Кызылординской области ожидается гололед, в центре области туман. 
 
На юге, востоке Актюбинской области, на юге Павлодарской области, на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.
 
 

Крещенские купания отменили в Алматы и Нур-Султане

18.01.2022, 08:18 1036
Крещенские купания отменили в Алматы и Нур-Султане
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - В текущем году в связи с введенным режимом ЧП и ухудшением эпидемиологической ситуации в Алматы и Нур-Султане Крещенские купания проводится не будут, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ежегодно 19 января православные верующие Казахстана отмечают религиозный праздник Крещение Господне, во время которого по традиции, желающие купаются в специальных прорубях. 
 

По словам ключаря Вознесенского кафедрального собора Александра Суворова вместо крещенских купаний в с 19 января в дневное время в православных храмах города будут проводится раздача "освященной воды" для прихожан. Также, праздничные богослужения в церквях пройдут в закрытом режиме без участия прихожан, так как согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы коллективные мероприятия в культовых объектах запрещены", - сообщили в акимате Алматы. 

 
В свою очередь, в храмах для обеспечения безопасности людей будет организовано дежурство сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции и скорой медицинской помощи. 
 
Вместе с тем, сотрудниками управления по делам религий Алматы, будут организованы дежурства во всех православных храмах города до окончания праздника, а также даваться разъяснения по соблюдению санитарных норм.
 
В соответствии с постановлением санврача столицы, в городе под запретом организация и проведение массовых купаний, раздача освященной воды в период праздника Крещения Господня, коллективных мероприятий, в частности, жума намаз, религиозные обряды, на объектах и на территории религиозных объединений - мечетей, церквей, соборов, синагог и др.
 

В связи с растущей заболеваемостью коронавирусом и ухудшением эпидситуации в столице были ужесточены карантинные и ограничительные меры. В частности, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города запрещается проведение любых массовых мероприятий", - сообщили в акимате Нур-Султана.

 
Напомним: Нур-Султан и Алматы находятся в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

17.01.2022, 21:19 21536
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 января ночью на юге, востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, на востоке ночью порывы 18-23 метра в секунду.
 
Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, северо-западе порывы 15-20 метров в секунду. На юго-западе области ожидается туман. 
 
18 января в центре Кызылординской области ожидаются туман, днем на юге области гололед. 
 
18 января на юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.
 
18 января на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 18 января временами ожидается туман. 
 
18 января на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
18 января на западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица, на севере области ожидается туман.
 
18 января на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
18 января на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.
 
Днем 19, ночью 20 января на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 18-20 января на севере, юго-западе области, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед. 18-20 января ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 19, ночью 20 января порывы 23-28 метров в секунду. 
 

Аким Форт-Шевченко арестован на 15 суток

17.01.2022, 20:42 23581
АКТАУ. 17 ЯНВАРЯ - Аким Форт-Шевченко Шалкыбай Азирбаев предстал перед судом Тупкараганского района. На чиновника было заведено административное дело по части 1 статьи 608 Кодекса об Административных правонарушениях РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Судом установлено, что Шалкыбай Азирбаев на 3 километре трассы Актау - Форт-Шевченко управлял автомашиной с государственным номером 397 АС 12 марки Toyota Camry 2,4 в состоянии алкогольного опьянения. Заключением медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества в состояния опьянения составляет 0,73 процента - алкогольное опьянение лёгкой степени, сообщает "Лада".
 
Чиновник лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет. Сам Шалкыбай Азербаев вину не признал. А запах алкоголя объяснил тем, что протирал спиртом шею из-за болезни.

 

Адвокат рассказал, могут ли полицейские просматривать телефоны во время режима ЧП, в МВД сообщили об исключительных мерах

17.01.2022, 19:26 28031
Адвокат рассказал, могут ли полицейские просматривать телефоны во время режима ЧП, в МВД сообщили об исключительных мерах
Фото: Policia.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Адвокат Джохар Утебеков разъяснил, что изымать телефон у граждан имеет право только следователь и только с санкции суда, а в Министерстве внутренних дел РК сообщили об исключительных мерах во время режима ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, что Утебеков отметил, что Конституция защищает "тайну вашей частной жизни, переписки, телефонных переговоров и банковских вкладов". По его словам, "закон о ЧП позволяет полицейским досматривать людей в ЧП. При этом они должны действовать в пределах соответствующих обстоятельств".
 

Очевидно, что при этом ЧП полицейские могут искать у вас только оружие и краденое. Отбирать и рассматривать ваш телефон - нет", - подчеркнул адвокат.

 
Он пояснил, что изымать телефон во время ЧП, как и в мирное время, имеет право только следователь "и только с санкции суда".
 

Универсальный совет. Если полицейские нарушают ваши права, звоните "102" и ищите их начальство. Доберетесь до компьютера - подайте жалобу в прокуратуру", - добавил правозащитник.

 
Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел рассказали об исключительных случаях, при которых изъятие сотового телефона возможно.
 

При наличии зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования сообщении о совершенном уголовном правонарушении и сведений, дающих основание полагать, что предмет, содержащий охраняемые законом сведения, может иметь отношение к расследуемому уголовному делу, на основании санкционированного следственным судом постановления либо согласия владельца имущества сотрудники правоохранительных органов имеют право на проведение выемки и осмотра", - сообщили в МВД РК.

 
То есть, если сотрудник полиции опасается, что информация, необходимая следствию, может быть утрачена, повреждена или использована в преступных целях, он имеет право изъять телефон без санкции суда, по постановлению лица, которое проводит досудебное расследование, с последующим направлением материалов следственному судье в течении суток, сообщает Информбюро.
 
Однако, если изъятие телефона признают незаконным, то обнаруженная в нём информация не может использоваться в качестве доказательств по делу, информирует источник.
 
Ранее в средствах массовой информации и социальных сетях сообщалось о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов. По этому поводу МВД официально заявило, что проверка, а также осмотр содержимого сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена.
 
Министр внутренних дел наряду с иными вопросами обеспечения правопорядка в стране, руководителям служб и территориальных подразделений указал на строгое соблюдение конституционных прав граждан, недопущение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования. Департаменту собственной безопасности МВД было поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.
 
Номера call-центров для жалоб на действия полицейских.
 

Наказание нарушителям комендантского часа смягчили

17.01.2022, 17:17 35826
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ – Алматинский городской суд отменил штрафы нарушителям комендантского часа в условиях режима ЧП, которых задержали сотрудники полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрен 71 материал по административным правонарушениям, связанным с нарушением режима чрезвычайного положения (пункт 1, часть 1 статьи 476 КоАП). 
 
Суд первой инстанции назначил нарушителям наказание в виде штрафа. 

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы, установила, что все эти лица признали вину, к административной ответственности ранее не привлекались. Учитывая эти обстоятельства, Алматинский городской суд смягчил всем нарушителям наказание, оставив только наказание в виде предупреждения", - пояснили в суде.

 
 

В Алматы за добровольную сдачу оружия освободят от ответственности

17.01.2022, 16:58 38376
В Алматы за добровольную сдачу оружия освободят от ответственности
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Гражданам, незаконно хранящим оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в комендатуре Алматы, в соответствии со статьей 287 УПК РК лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.
 

Если вы располагаете какой-либо информацией о похищенном оружии, боеприпасах и специальных средствах, просим вас позвонить на пульт "102". Анонимность гарантируется", - отметили в ведомстве. 

 
В полиции предупреждают, что при обнаружении незаконно хранящегося оружия и боеприпасов граждане будут привлечены к уголовной ответственности. 
 
По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8-747-333-91-60; 8-777-346-44-77
 
Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Алматы группы террористов практически одновременно захватили семь оружейных магазинов, завладев оружием и боеприпасами. Всего было похищено 1347 единиц оружия.
 

В Алматы посмертно наградили подполковника Сандибека Хаирова

17.01.2022, 16:43 38976
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Главнокомандующий сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков передал семье подполковника Сандибека Хаирова, трагически погибшего во время беспорядков в Алматы, посмертную награду - орден "Айбын" ІІ степени, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Минобороны РК. 
 

Сандибек Галимуллинович прошел все ступени офицерской службы, его служебная деятельность была насыщенной и яркой. Он не искал легких путей, посвятив свою жизнь до последней секунды исполнению воинского долга. Он навсегда останется в памяти и в сердцах всех своих сослуживцев, друзей и близких, примером для будущих поколений защитников Отечества", - сказал Койбаков. 

 
Память офицера почтили минутой молчания командование десантно-штурмовых войск и военнослужащие воинской части.
 
Сандибек Хаиров окончил Военный институт сухопутных войск и Национальный университет обороны. В Вооруженных Силах прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады. 
 
Хаиров успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог. У него остались супруга и двое детей.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане во время беспорядков погибли 18 сотрудников силовых структур. Среди них 16 сотрудников полиции. Ранены более 1300 охранников и военнослужащих Нацгвардии и Минобороны, а также сотрудники специальных органов. 
 

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