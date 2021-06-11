Минтруда: На 10,7% уменьшилось за пять лет количество пострадавших на производстве

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - На отчетной встрече с населением министр труда и социальной защиты Серик Шапкенов рассказал о проводимой работе по обеспечению достойных условий труда и защите трудовых прав работников, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Глава ведомства отметил, что в 2021 году в результате мер, принятых государственными инспекторами труда, устранено свыше 4 тыс. нарушений, погашена задолженность по зарплате на сумму 1,7 млрд тенге, защищены права более 9,6 тыс. работников.

За последние 5 лет количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10,7%. В 2020 году за работу во вредных условиях труда 672 тыс. работников получили различные компенсации на сумму 141 млрд тенге", - добавил министр.

В стране зафиксировано 254 проблемных предприятия, имеющих риски возникновения трудовых споров, из которых на 183 ситуация разрешена, на 71 предприятии ситуация находятся на постоянном контроле министерства, акиматы принимают меры.

Продолжается работа по продвижению концепции нулевого травматизма "VisionZero" (216 предприятий страны уже поддержали данную концепцию).

В рамках развития социального партнерства заключено новое генеральное соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы, направленное на сбалансированную защиту интересов всех сторон. Заключены 147,7 тыс. коллективных договоров, 96,4% на крупных и средних предприятиях. Проведено 77 заседаний трехсторонних комиссий по социальному партнерству", - проинформировал Серик Шапкенов.

Он также отметил, что в результате проводимой разъяснительной работы работодателями повышена зарплата 1,2 млн низкооплачиваемых работников, в среднем на 32%. Проводится работа по созданию единых стандартов оплаты труда в отраслях.

Планируется разработка проекта закона по разрешению трудовых споров и конфликтов, а также ужесточению ответственности лиц, нарушающих трудовое законодательство", - резюмировал глава МТСЗН.

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