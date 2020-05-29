Минюст прекратил действие лицензии Ерлана Газымжанова на занятие адвокатской деятельностью

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Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Министерство юстиции Республики Казахстан прекратило действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью Ерлана Газымжанова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минюста, ранее судом был удовлетворен иск министерства о лишении Е. Газымжанова лицензии в связи с грубыми и неоднократными нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса, закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" и Кодекса профессиональной этики адвокатов.

Е. Газымжановым была подана апелляционная жалоба на это решение суда первой инстанции. В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции Министерством юстиции была получена информация о наличии у Газымжанова гражданства Российской Федерации. До подачи заявления о получении гражданства Казахстана у Газымжанова была иная фамилия - Махмутов. В этой связи была зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. В свою очередь, это влечет прекращение лицензии на занятие адвокатской деятельностью. Однако прекращение лицензии в связи с утратой гражданства производится не судом, а относится к исключительной компетенции Министерства юстиции. Учитывая данные обстоятельства, коллегия по гражданским делам суда Нур-Султана отменила решение суда первой инстанции, установив при этом наличие грубых нарушений в действиях Е. Газымжанова", - разъяснили в министерства.

Принимая во внимание наличие в СМИ информации, озвученной должностными лицами Следственного комитета и прокуратуры Астраханской области о привлечении 13 сотрудников таможенного поста Красноярский к уголовной ответственности и объявлении Е. Махмутова (как сотрудника таможенного поста) в розыск, судом апелляционной инстанции вынесено частное определение о проведении проверки на предмет наличия нарушений при принятии гражданства, в том числе признаков уголовного и административного правонарушений, уточнили в пресс-службе.

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