Минюст: внесение в мажилис новой редакции закона "О СМИ" планируется в 2023 году

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В столице состоялось второе заседание диалоговой площадки TALQYLAU, запущенной на базе института общественной политики партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Темой обсуждения, определенной по итогам голосования на telegram-канале института, стала идеологема главы государства по трансформации государства - "Вторая Республика".

В ходе открытой дискуссии с трансляцией прямого эфира в социальных сетях эксперты, общественные деятели, депутаты мажилиса высказали свое мнение относительно реформ, предложенных президентом страны.

Принявший участие в заседании государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что данный термин олицетворяет изменение модели государственного управления, предполагающей более эффективный баланс между институтами власти.

Если "Новый Казахстан" - это более широкая идеологема, несущая широкую общественную трансформацию, то "Вторая Республика" - это изменения уже государственной модели. То есть в первом случае это содержательный процесс, а во втором - институциональный. И с учетом того, что в послании 16 марта президентом были озвучены конкретные новые политические инициативы, реализация которых практически началась, можно сказать, что переход ко "Второй Республике" уже состоится в ближайшее время", - сказал Ерлан Карин.

Государственный секретарь отметил, что новые президентские инициативы означают перезапуск, рестарт всей политической системы. После принятия новых законов и внесения изменений в Конституцию фактически уже в этом году в Казахстане состоится переход к новой модели государственного управления. Она институционально усилит систему сдержек и противовесов, будет способствовать формированию новой политической культуры.

В свою очередь исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов подчеркнул, что трансформация политической системы страны началась с модернизации партии.

С учетом либерализации законодательства, упрощения процедур регистрации новых партий, можно ожидать появления новых игроков на партийно-политическом поле страны. Эта ситуация для нашей партии является возможностью доказать свою нацеленность на долгосрочное, ответственное лидерство и готовность к конкурентной борьбе. Встреча на данной площадке, где в рамках конструктивного диалога вырабатываются конкретные идеи и предложения по развитию Казахстана, подчеркивает, что AMANAT максимально способствует повышению политической культуры", - отметил Асхат Оралов.

По словам директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, "республика" во все времена олицетворяла систему государственной власти, формируемую выборным путем.

Мы видим, насколько в период президентства Касым-ЖомартаТокаева реформируется избирательная система, внедрен институт выборности сельских акимов, потом пойдут районные. Идет возвращение элементов мажоритарной системы в избирательный процесс - это тоже символ. Символ не просто смены идеологии или смены концептов, а того, что действительно идет движение вперед", - добавил Андрей Чеботарев.

По мнению депутата мажилиса Айдоса Сарыма, сегодня казахстанцы проживают исторический период, когда меняется не только Конституция, но и система госуправления.

Мы не отвергаем прежние форматы государственности, но важно понимать, что возврата к ним уже не будет. Не секрет, что у нас многие граждане живут ощущениями каких-то других стран, каких-то утопий. Сейчас всем важно вернуться в наше пространство и научиться жить в своей повестке дня", - сказал народный избранник.

В ходе встречи своим мнением поделились директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, директор Института европейского права и прав человека профессор Марат Башимов. При этом вопросы звучали не только от участников из зала, но и от онлайн-зрителей.

Напомним, инициатива создания диалоговой площадки TALQYLAU была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде AMANAT как один из пунктов программы партийной трансформации. В дальнейшем заседания TALQYLAU будут проходить в разных форматах - дискуссия, запись подкастов, дебаты. На площадке на постоянной основе будут встречаться эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.