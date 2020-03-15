Минздрав разыскивает пассажиров авиарейсов из Франкфурта, Москвы и Варшавы

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал список рейсов, пассажиры которых могли контактировать с людьми, заразившимися коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В частности, разыскиваются пассажиры: рейса №0646 Франкфурт - Нур-Султан - Алматы, прибывшего 10 марта текущего года, в 02.45; рейса №SU-1956 Москва - Нур-Султан, прибывшего 12 марта текущего года, в 06.10; рейса №195 Варшава - Нур-Султан, прибывшего 10 марта текущего года.

Всех пассажиров указанных авиарейсов просят позвонить по номеру 1406 или 103.

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