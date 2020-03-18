Минздрав рекомендует воздерживаться от посещения мест массового скопления людей

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК рекомендует воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, передает Kazakhstan Today.
Меры предосторожности абсолютно не лишние. Необходимо избегать посещение мест массового скопления людей. Мы уже дали решение по закрытию определенных мест, где проходят массовые и зрелищные мероприятия. Мы также запретили работу кинотеатров и детских игровых комнат. Необходимо воздерживаться от посещения ночных клубов, других заведений, в которых на сегодняшний день мы считаем критической надобности нет. Регулярно обрабатывать эти места должны сами собственники этих помещений", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе онлайн-брифинга.
Он отметил, что самое главное - это личная гигиена и информированность.
Мы призываем граждан не паниковать, инфекция распространяться может достаточно быстро, но на данный момент эпидемиологические цепочки установлены. Мы продолжаем работу", - сообщил министр здравоохранения.
Минздрав рекомендует регулярно мыть руки и лицо, проводить санитарную обработку помещений и мест массовых скоплений людей, проветривать помещения.
Напомним, по последним данным, в РК выявлено 8 случаев коронавирусной инфекции.
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