Кинотеатры в ТРЦ не будут работать в Казахстане

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - В связи с угрозой распространения коронавируса кинотеатры в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) не будут работать в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Торговые центры будут работать и рынки. Кинотеатры, которые находятся в торговых развлекательных центрах, работать не будут. Этот вопрос непростой был, мы его долго его обсуждали. Фактически фильмы у нас идут более часа, поэтому в одном помещении нахождение столько времени, будет вызывать определенные вопросы, поэтому мы приняли такое решение", – сказал на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отметить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы. Глава государства поручил перенести запланированные ранее международные форумы. В то же время предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу. Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что ограничительные меры не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

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