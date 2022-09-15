МИОР утвердило правила рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития утвердило правила создания экспертной группы, которая будет рассматривать дела по кибербуллингу в отношении несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приказом также утверждается порядок рассмотрения таких дел.
Кибербуллингом ребенка являются систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, совершенные с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций", - подчеркивается в документе.
Члены экспертной группы будут назначаться из числа представителей уполномоченного органа, а также детских правозащитников и представителей общественных организаций.
При осуществлении своей деятельности экспертная группа взаимодействует с государственными органами и организациями", - говорится в тексте приказа.
Отчеты о рассмотренных фактах кибербуллинга будут размещаться на сайте МИОР РК не реже одного раза в квартал.
Порядок работы экспертной группы:
- При выявлении фактов кибербуллинга в отношении ребенка гражданин либо законный представитель ребенка в письменной форме или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о совершаемых фактах кибербуллинга в отношении ребенка с указанием наименования интернет-ресурса, в котором присутствуют факты кибербуллинга в отношении ребенка согласно приложению к настоящим правилам.
- Заявление по фактам кибербуллинга в отношении ребенка рассматривается экспертной группой в течение трех рабочих дней с момента поступления.
- По подтвержденным фактам кибербуллинга уполномоченный орган на основании решения экспертной группы незамедлительно направляет предписание собственнику и (или) законному представителю интернет-ресурса.
- Собственник и (или) законный представитель интернет-ресурса в течение 24 часов после получения предписания уполномоченного органа принимает меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.
- По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня его поступления предоставляет заявителю ответ на казахском языке или языке обращения.
В документе также подчеркивается, что экспертная группа может однократно продлить срок рассмотрения заявления на 15 календарных дней и сообщить об этом заявителю в течение двух рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.
Заявителю также могут отказать в рассмотрении заявления, если в нем не указан интернет-ресурс, на котором совершаются или выявляются факты кибербуллинга в отношении ребенка.