Многодетная мать из Украины получит казахстанское гражданство в упрощенном порядке - МВД

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали вопрос получения Казахстанского гражданства матерью восьми детей гражданкой Украины Анжелой Потась, передает Kazakhstan Today.
14 мая текущего года в миграционную службу ДП Алматы обратилась гражданка Украины Анжела Потась по вопросу получения гражданства Республики Казахстан. Принимая во внимание семейное положение Анжелы Потась, миграционной службой Министерства внутренних дел оказывается всестороннее содействие по вопросу сбора необходимых документов для приобретения казахстанского гражданства. На сегодняшний день она собирает необходимые документы для оформления на постоянное место жительства", - сообщили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что после получения письменного согласия Украины на проживание А. Потась в Республике Казахстан, ей в кратчайшие сроки будет оформлено разрешение на постоянное жительство в Казахстане и прием в гражданство в упрощенном порядке.
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