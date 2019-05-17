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В МВД Казахстана прокомментировали возможность получения гражданства Казахстана многодетной матерью из Алматы

16.05.2019, 10:21 6184
Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали возможность получения гражданства Казахстана многодетной матерью из Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Многодетная мать, гражданка Украины Анжела Потась, обратившаяся через общественное объединение "Союз многодетных матерей" о помощи в получении гражданства нашей страны, находится в Казахстане с 2002 года. Ранее проживала в гражданском браке с гражданином Казахстана, официально брак зарегистрирован в феврале 2018 года. За время пребывания в Казахстане по вопросу оставления на постоянное жительство и приему в гражданство она в миграционную службу в установленном порядке не обращалась", - сообщили в пресс-службе министерства.

 
В МВД уточнили, что в органы внутренних дел обратились представители ОО "Союз многодетных матерей" Б. Мубаракова и А. Букаева, которые инициативно оказывают помощь Потась. С общественниками встретился заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Сабыржан Сейтжанов и предоставил полную информацию по оставлению на постоянное место жительства и получению гражданства Республики Казахстан. 
 

В настоящее время, в связи с заключением официального брака с гражданином Казахстана, Анжела Потась приобрела право на оставление в Казахстане на постоянное жительство и прием в гражданство страны в упрощенном порядке согласно статье 3 Конвенции о гражданстве замужней женщины. Общественникам предоставлен перечень необходимых документов для оформления оставления на постоянное жительство в Республике Казахстан (заявление-анкета, копия паспорта, согласие государства гражданства, справка об отсутствии судимости в стране гражданства, согласие собственника жилья о постоянной регистрации, справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболевания и другие)", - добавили в пресс-службе.

 
По итогам встречи представители общественной организации заверили, что в кратчайшие сроки соберут необходимые документы, в том числе согласие Украины на проживание в Казахстане и справку об отсутствии судимости из Украины, обратившись в посольство этой страны.
 

После предоставления необходимых документов миграционной службой Анжеле Потась будет оформлено разрешение на постоянное жительство в Республике Казахстан", - резюмировали в ведомстве.

 
В Казахстане оказывается разносторонняя социальная поддержка многодетным семьям. В частности, многодетным семьям с низким доходом выплачивается адресная социальная помощь. В Алматы стартовала новая социальная жилищная программа "Бакытты отбасы", в рамках которой запущено бюджетное кредитование для многодетных семей. Кроме этого, с 2020 года для многодетных семей будут введены новые налоговые льготы.
 

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