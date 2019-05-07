Со следующего года для многодетных семей введут налоговые льготы

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Новые налоговые льготы будут введены для многодетной семьи с 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"С 2020 года предусмотрен налоговый вычет для одного из родителей многодетной семьи в 23 МРП за каждый месяц, для каждого родителя многодетной семьи в 12 МРП за каждый месяц, но в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП, определенного за календарный год", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Данные изменения предусмотрены статьей 347 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 25 декабря 2017 года № 120-VI (Налоговый кодекс), действие которой приостановлено до 1 января 2020 года.

Налоговый вычет для многодетной семьи применяется в случае наличия у физического лица на 1 января календарного года, в котором применяется вычет, четырех и более несовершеннолетних детей, подтверждаемого копиями свидетельств о рождении таких детей", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, обращаем внимание, что приказом министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года №102 утверждена форма заявления физического лица о применении налоговых вычетов, которая вводится в действие с 1 января 2020 года. Данное налоговое заявление необходимо будет представить работодателю (налоговому агенту).

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