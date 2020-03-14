МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио выпустили заявление в связи с рекомендациями ВОЗ

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Оргкомитет Олимпийских игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) выпустили официальное заявление в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Kazakhstan Today.

Организационному комитету известны замечания Генерального директора Всемирной организации здравоохранения . Как и до сих пор, оргкомитет Токио-2020, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) будут внимательно следить за ситуацией, постоянно консультируясь с ВОЗ. Мы будем продолжать координировать наши действия с правительством Японии, столичным правительством Токио и другими заинтересованными сторонами в целях проведения безопасных и надежных Игр в Токио в июле этого года", - цитирует заявление Olympic.kz .





Заявление МОК по зажжению Олимпийского огня и Олимпийских игр в Токио-2020

Зажигая олимпийский огонь в Олимпии, Международный олимпийский комитет (МОК) подтверждает свою полную приверженность успеху Олимпийских игр в Токио 2020 года. Мы с японской стороной полностью едины в нашем стремлении обеспечить безопасное проведение Олимпийских игр в июле этого года. Мир столкнулся с проблемами, которые влияют на спорт. Однако за 19 недель до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио-2020 многие меры, принимаемые сейчас властями по всему миру, вселяют в нас уверенность и сохраняют нашу полную приверженность к проведению Олимпийских игр, способных объединить весь мир. МОК гордится солидарностью и гибкостью, проявленной спортсменами, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами, которые решают проблемы с квалификационной системой в ряде видов спорта. Мы решаем их вместе. МОК тесно сотрудничает со всеми сторонами и демонстрирует всю гибкость, необходимую для адаптации квалификационных систем. Мы также работаем со всеми другими заинтересованными сторонами (включая правообладателей и спонсоров) для того, чтобы справиться с текущей ситуацией. Мы поддерживаем тесные контакты со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), принимающим городом Токио, правительством Японии и оргкомитетом Токио-2020 через нашу совместную целевую группу, которая была создана в середине февраля. МОК будет и далее следовать рекомендациям ВОЗ как ведущего учреждения ООН в этой области.





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