Молодежь Карагандинской области поддержала кандидата в президенты от партии Nur Otan

Караганда. 24 апреля. Kazakhstan Today - В КарГТУ прошел молодежный форум "Елім ушін" в поддержку кандидата в президенты от партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

В техническом университете собрались более 400 студентов со всех вузов и колледжей области. В форуме также участвовали активисты молодежных неправительственных организаций, творческая и рабочая молодежь, спортсмены.

Карагандинская область всегда была экономической и политической опорой страны. Мы гордимся трудовыми достижениями наших земляков, работающих в рудниках, шахтах и карьерах. Все это достигнуто, благодаря большому честному труду каждого казахстанца. А также новаторской концепции развития Казахстана, предложенной Первым Президентом страны. Я горжусь тем, что удостоился чести представить рабочую молодежь корпорации "Казахмыс". Мы поддерживаем выбор партии Nur Otan. И уверены, что выбранный кандидат в президенты продолжит путь, проложенный Елбасы", - сказал сотрудник корпорации "Казахмыс" Алдияр Казкен.

Участники форума отмечали, что в стране созданы все условия для того, чтобы молодые люди получали образование и рабочие места, повышали квалификацию в ведущих мировых учебных центрах. По их убеждению, внеочередные выборы президента придадут новый импульс развитию экономики страны и укреплению внутреннего согласия.

Благодаря политике Елбасы мы построили авторитетное государство, свободно конкурирующее на мировой арене. Участие молодежи в выборах - это показатель гражданской зрелости, социальной ответственности и патриотизма. Мы самым активным образом должны участвовать в выборах, - подчеркнула студентка КарГТУ Ауен Тургумбаева.

Молодежный форум "Елім ушін" завершился концертом с участием творческих коллективов области и студентов.

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