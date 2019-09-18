Молодые кызылординцы приняли участие в приуроченной ко Дню города благотворительной акции

Кызылорда. 17 сентября. Kazakhstan Today - Молодые кызылординцы приняли участие в благотворительной акции, приуроченной ко Дню города, передает Kazakhstan Today.

В Кызылорде на "Живом Арбате", ставшем местом встречи творческой молодежи, при поддержке городского акимата и представителей гражданского общества в рамках Года молодежи и Дня города прошла благотворительная акция "Мен - Камкоршы жас", сообщает сайт городского акимата.

Во время акции молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет имели возможность подарить свои любимые вещи (сезонную одежду, книги, мобильные телефоны, игрушки и так далее) многодетным семьям.

Городской акимат и общественное объединение "Жомарт", выражая благодарность всем активным молодым людям, поддержавшим благотворительное дело, передали, что такие мероприятия, которые учат молодое поколение развивать милосердие, добро, нравственность и ценить духовные ценности, будут продолжаться и в будущем", - отмечено в сообщении.

Собранные предметы будут распределяться через общественное объединение "Жомарт" по списку многодетных семей, созданному Центром занятости населения.

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